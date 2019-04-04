İş başvurusu için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Örneğin, Almanya makine ve bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik personeli,

Avusturya mühendis, elektrikçi, makineci, çini döşemeci, hasta bakıcı, kaynakçı, talep ediyor. Almanya'da kazanç aylık 3 bin 700 euroyu bulabiliyor.. İŞKUR'da yayınlanan personel ilanları ile ilgili tüm detaylar her zaman İŞKUR'un sitesi üzerinde yer almaktadır. Bir sonraki sayfadaki linke tıklayarak İŞKUR personel alım ilanlarını inceleyebilirsiniz.. İşte İŞKUR yurt dışı personel alım başvuru şartları.

İŞKUR YURT DIŞI İLANLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İş başvurusu için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Örneğin, Almanya makine ve bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik personeli,

Avusturya mühendis, elektrikçi, makineci, çini döşemeci, hasta bakıcı, kaynakçı, talep ediyor. Almanya'da kazanç aylık 3 bin 700 euroyu bulabiliyor..

İŞKUR YURT DIŞI İL İLANLARI İLE HANGİ ÜLKELERE GİDİLİR?

İŞKUR personel ilanları ile birçok ülkeye gitme şansı mevcut. Şu anda İŞKUR'da ilanı bulunan ülkeler sırasıyla; Almanya, Avusturya, Kuveyt, S. Arabistan, Libya ve Irak..

HANGİ MESLEK DALLARI ARANIYOR?

İŞKUR yurt dışı ilanlarında genel olarak kalifiye eleman aranıyor. Bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği gibi meslek dalları başı çekerken; elektrikçi, kaynakçı, inşaatçı gibi meslek dalları da bunların arasında bulunuyor..

İŞKUR YURT DIŞI İLANLARINA NEREDEN BAŞVURULUR?

İŞKUR'da yayınlanan personel ilanları ile ilgili tüm detaylar her zaman İŞKUR'un sitesi üzerinde yer almaktadır. Bir sonraki sayfadaki linke tıklayarak İŞKUR personel alım ilanlarını inceleyebilirsiniz..

İŞKUR YURT DIŞI İLANLARINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

28 Bin Pound Maaşla 211 Bin TL Asistan Alımı

26 yaşındaki girişimci Matthew Lepre, 28 bin pound maaşla asistan arıyor. İşlerini tek başına halledemediğini ifade eden Lepre, internette bir kişisel asistan ilanı verdi. Kişisel asistanda aradığı özellikler; bilgisayar bilgisi, birden çok işi bir arada yürütebilme kabiliyeti, seyahat engeli olmaması, geçerli bir pasaportunun olması vb. bazı klasik iş ilanı istekleri idi. Herkesin hayallerini süsleyen ilana göre işi alırsanız, Lepre ile birlikte Japonya, Dubai, ABD ve Avrupa ülkelerine sürekli gitmeniz gerekiyor. Sık sık iş gereği Dubai'ye uçan Lepre'nin lüks uçaklarında ona eşlik etmeniz de şart.

Seçilecek kişi, günlük e-ticaret şirketlerini takip etmenin yanı sıra sosyal medyayı da aktif olarak incelemek durumunda ve YouTube yayınları için kameramanlık yapması gerekiyor.

Lepre aradığı asistanın mükemmel bilgisayar becerilerine sahip olmasını, baskı altında çalışabilme becerisi, güçlü sosyal medya bilgisi, dakiklik, seyahat güzergahlarını bir araya getirebilme becerisi ve YouTube kanalı için yeterli bilgiye sahip olmasını istiyor.

Eğer siz de bu yeteneklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ive pasaportunuz varsa işe başvurabilirsiniz. Başvurunun bir diğer cazip yanı ise ücreti. Eğer seçilen kişi siz olursanız 9-5 arası çalışma saatlerinde 28 bin sterlin (201 bin TL) maaş kazanabilirsiniz.

Japonya Türkiye'den İşçi Personel Alacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Japonya'nın işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardığı belirtildi. "Japonya'da 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarılmasından memnuniyet duyuyoruz" denilen açıklamada "Bu adımın tarihi ve köklü bağlara sahip olduğumuz Japonya ile aramızdaki dostane ilişkilerin ruhuna uygun olduğunu düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı.​

Japonya yönetiminin ocakta yayımladığı, yabancı işçi alınmayacak ülkelerin listelendiği taslak bildiride Türkiye de yer almıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaklaşık 350 bin yabancı işçi almaya hazırlanan ülkede atılan bu adımın "hayal kırıklığına yol açtığı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Başlıca kurum hizmetleri şunlardır:

İş ve Meslek Danışmanlığı: İşkur'un temel hizmetlerini tek masadan düzenlemek ve yönetmek üzere kayıtlı her iş arayana ve işverene bir iş ve meslek danışmanı atanmaktadır. Danışmanlar iş arayanla danışmanlık görüşmesi yapmak, düzenli işyeri ziyaretlerinde bulunmak, okullar, cezaevleri ve diğer eğitim-rehabilitasyon kuruluşları ile koordineli olarak iş arama süreci, meslek seçimi noktasında birebir veya toplu programlar düzenlemek gibi pek çok görevleri ifa etmektedirler. Danışmanlar iş arama sürecinde danışma görüşmesi ile kişinin ilgi, yetenek ve eğitim durumlarını -gerekirse testlerle- tespit ederek kişiyi en uygun işe yönlendirmek, bunun için işgücü uyum programları (kurs, staj vs.), iş arama becerileri konusunda destek vermek, kısacası kişi işe yerleştirilinceye kadar ona yardımcı olmakla görevlidirler.

İstihdam: İş arayan ve kanunen çalışma yaşında olan herkes işe yerleştirme hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunabilir, yani işsiz olmak şart değildir. İş arayan kişi bizzat kurum birimlerine gelerek veya resmi internet sayfasına kayıt yaptırıp özgeçmiş düzenlemek suretiyle kurum hizmetlerini takip edebilir. İşkur kanalıyla işe girmek, ilanda işçi talebinde bulunan işverene ulaşarak yapılacak iş görüşmesi sonucu işverenin de kabul etmesi ile mümkün olmaktadır. Bu süreç boyunca iş ve meslek danışmanlarından yardım alınabilir.

Engelli, eski hükümlü ve terör mağduru gibi dezavantajlı grupların istihdamları ve bu konudaki mükellefiyet, müeyyide ve teşvikler İşkur tarafından takip edilmektedir.



İşsizlik Ödeneği: İşkur, kendi isteği dışında işini kaybetmiş olanlara yeni işe girinceye kadar maddi destekte bulunmaktadır. Alınacak ödenek, yatırılan sigortanın süre ve miktarına göre değişmekle birlikte 6-10 ay arasında sürmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için çıkıştan önce 120 gün kesintisiz olmak kaydıyla son 3 yıl içerisinde 600 gün sigortalı olmak, uygun bir çıkış kodu ile ayrılmış olmak ve İşkur'a 30 gün içerisinde başvurmuş olmak gerekmektedir.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.