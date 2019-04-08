İŞKUR ve Türk Telekom 8 bin TL maaşlı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Türk Telekom yayımladığı ilanla farklı branşlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Türk Telekom'dan yapılan açıklamanın ardından iş arayan vatandaşlar "Türk Telekom 8 bin TL maaşlı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Türk Telekom personel alımı başvuru şartları neler? İşte ilana dair detaylar...

TÜRK TELEKOM 8 BİN TL MAAŞLI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün resmi sitesinde yer alan açık iş ilanları bölümünde yayımlanan Türk Telekom personel alım ilanında 10 daimi işçi alımı yapılacağı ifade edildi. Pozisyonlara göre işe alınacak olan personellere 3 bin TL ile 8 bin TL arasında maaş verileceği duyuruldu.

Türk Telekom tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr web adresi üzerinden yapabilecek.

Son başvuru tarihi ise 12 Nisan olarak belirtildi.

TÜRK TELEKOM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yayımlanan ilana başvuru yapacak olan adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra bu şartın dışında başka bir genel şart hakkında bilgi verilmedi.

İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr internet adresini açıktan sonra gelen pencerede sağ en atta yer alan "İşyeri Ünvanı" alanına TÜRK TELEKOM yazın ve ara butonuna tıklayın. İlgili ilan karşınıza çıkacaktır. 12 Nisan'a kadar başvurlarını tamamlayın.