2019 yılında iş için verilen ilanların sayısında büyük bir artış gözlemleniyor. Kamu ve özel sektörde vasıflı ve vasıfsız binlerce personel aranıyor. Son dönemde işverenlere sağlanan teşvikler ve istihdam seferberliğinin etkisiyle işe alımlar hız kazandı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak için kurulmuştur. Bu bağlamda 2019 64 bin kamu özel personel memur alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR giriş ve kayıt ekranı ile İŞKUR iş ilanları sayfası haberimizde

GÖZÜNÜZ BURADA OLSUN

İşçi-işveren arasındaki en büyük aracı kurum Türkiye İş Kurumu (İşkur) gibi platformlar da iş arayanlar için önemli platformların başında yer alıyor. 'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından bu platformlarda iş ilanlarının artığı görülüyor.

İLK ETAPTA 100 BİN

İstanbul Havalimanı, başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tarihi taşınma sonrası yolcu sayısının artacağı havalimanında yer alan büyük ve küçük ölçekli mağazaların ilanları dikkat çekiyor. Özellikle satış danışmanları ile ilgili alım ilanlarında artışlar yaşanıyor.

THY ALIMLARI SÜRÜYOR

Havayolu şirketleri de yeni personel alımları yapmaya başladı. Özel havayolu şirketleri hem uçuş ekibi hem de bazı departmanları için yeni ilanlar yayınladı. İstanbul Havalimanı ile beraber uçakları ve uçtuğu noktalar daha da artacak olan Türk Hava Yolları, iştirakleriyle birlikte bu yıl 8 bin kişiye istihdam sağlayacak. Pilot alımı için aktif ilanları yer alan THY bir süre sonra da kabin görevlisi alımı ilanına çıkacak. THY'nin DO&CO ile ortak kuruluşu olan ikram şirketi Turkish DO&CO'nun da personel ilanları dikkat çekiyor.

3000 POLİS

Özel sektörün yanında kamuda da alımlar hızlandı. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 3000 bin kadın polis alınacak. Başvurular 22 Nisan'a kadar 'http://www.pa.edu.tr' adresinden e-Devlet şifresi ile yapılabilecek. Yine Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), 356 işçi alacak. Başvurular dün başladı, 15 Nisan'a kadar sürecek. TCDD ilanına başvurular İşkur üzerinden yapılıyor.

DEVLET 64 BİN KİŞİYE ARACI

İşçi-işveren arasındaki en büyük aracı kurum Türkiye İş Kurumu (İşkur). İşkur'a verilen ilan sayısı 64 bin 465 civarında. Bunun 9 bin 783'ü beden işçisi, yani 'vasıfsız' elamanları kapsıyor. Geri kalanı ise gıdadan tekstile, inşaattan otomotive birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşsiz olup da iş arayanlar, 'iskur. gov.tr' internet adresinden kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz 'mesleki eğitim kursları' düzenliyor. Üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 77 lira veriyor.

20 BİN ÖĞRETMEN

Ön başvurular 1 Nisan'da bitti sözlü sınavları, 12-30 Haziran'da düzenlenecek. Sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek. Dün sözlü sınav için taban puanlar belli oldu. Buna göre; gıda teknolojisi, 92 ile en yüksek taban puanına sahip alan oldu. Ardından 91 taban puanla psikoloji, 87'yle halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanları geldi. Taban puanlara 'http://personel.meb.gov.tr/' internet adresinden ulaşılabilir.

JANDARMA 424 KİŞİ ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na muvazzaf ve sözleşmeli subay alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda 424 kişi alınacak. Başvurular 9-29 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. 'jandarma.gov.tr' adresinden detaylı bilgiler alınabilirken başvuru için 'https:// vatandas.jandarma.gov. tr/PTM/Giris' internet adresi kullanılabilir.

3600 ENGELLİYE FIRSAT

Türk-Azeri doğal gaz boru hattı projesi TANAP kapsamında hattın geçeceği 14 il; Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir ve Bursa'da yaklaşık 4 bin engelli istihdam edilecek. 5 pilot bölgede engelliler için tam donanımlı merkezlerin kurulması planlanıyor. Projeyi Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) yürütecek. Bilgi için: '0 212 272 66 54', 'eskip.org'. Mail: info@disoder.org.