İŞKUR tarafından yayımlanan iş ilanları sayesinde binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na (TCDD) toplam 356 personel alımı yapılacak. Şimdi iş arayışında olan vatandaşlar İŞKUR TCDD personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İŞKUR TCDD personel alımı başvuru şartları neler sorusuyla ilgili detayları sizin için derledik.

İŞKUR TCDD PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

TCDD tarafından 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı ve 40 liman vinç operatörü istihdam edilecek.

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İŞ GÜCÜ TALEPLERİ İŞKUR TARAFINDAN YAYIMLANACAK

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle işçi istihdam edilecek. Bu kapsamda, 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacak.

Kurumun iş gücü talepleri, 9-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanacak. Erkek olma şartı aranan ve 36 yaşından gün almamış adaylar, İŞKUR'da yayımlanan ilanlardan sadece birine müracaat edebilecek. Söz konusu işçi alımlarında KPSS şartı aranmayacak.

İŞKUR TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.