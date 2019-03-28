Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 28.03.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 12:02

'dan binlerce ilkokul mezununa iş müjdesi! İŞKUR TYP ilanları başvuru şartları neler?

TYP ilanlarına nasıl başvurulur? Binlerce iş arayan vatandaş İŞKUR'da yayınlanan TYP ilanları sonrası bu sorunun yanıtını aramaya başladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar ile iş sahibi olma hayali kuran vatandaşlar başvuru şartlarını merak ediyor. İŞKUR TYP ilanları başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanlarına kimler başvurabilir? İŞKUR TYP ilanlarına nasıl başvurulur? İşte detaylar...

İŞKUR'da yayınlanan iş ilanları binlerce iş arayan vatandaşa umut olmaya devam ediyor. İŞKUR bugüne kadar yaklaşık 8 milyon vatandaşa istihdam imkanı sağladı. İŞKUR TYP kapsamında yaklaşık 7 bin yeni personel de aranmaya başladı. Peki İŞKUR TYP ilanları başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanlarına kimler başvurabilir? İŞKUR TYP ilanlarına nasıl başvurulur? İşte detaylar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR'dan binlerce ilkokul mezununa iş müjdesi! İŞKUR TYP ilanları başvuru şartları neler?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri