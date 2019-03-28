İŞKUR'da yayınlanan iş ilanları binlerce iş arayan vatandaşa umut olmaya devam ediyor. İŞKUR bugüne kadar yaklaşık 8 milyon vatandaşa istihdam imkanı sağladı. İŞKUR TYP kapsamında yaklaşık 7 bin yeni personel de aranmaya başladı. Peki İŞKUR TYP ilanları başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanlarına kimler başvurabilir? İŞKUR TYP ilanlarına nasıl başvurulur? İşte detaylar...