2019 İŞKUR iş ilanlar - İşkur tarafından alımı planlanan ve toplum yararına programlar (TYP) kapsamında Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki işletme müdürlüklerine 520 kamu personel alımı yapılıyor. Bütün alımlarda TYP personeller için başvurular typ numaralarına göre değişmektedir. Seçme işlemleri liste yöntemi ve kura yöntemi ile ilana göre değişmektedir. İlanlara başvurmak isteyenler en yakın işkur hizmet binalarından veya işkur resmi internet adresinden başvurularını yapabilirler. Peki Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları nedir TYP personel alımı ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar

İŞKUR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI 2019!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile yeni ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında TYP ile kamuya personel alımı yapılıyor. TYP kapsamında personel alımları Valilik, Kaymakamlık, Orman İşletme Müdürlükleri ve İl Nüfus Müdürlüklerine yapılıyor.

1000 PERSONEL ALIMI YAPILIYOR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile yayımlanan TYP ilanlarına göre bu kurumlara 1000 personel alımı yapılacak.

BAŞVURU DETAYLARI

Seçme işlemleri liste yöntemi ve kura yöntemi ile ilana göre değişmektedir. İlanlara başvurmak isteyenler en yakın İŞKUR hizmet binalarından veya İŞKUR resmi internet adresinden başvurularını yapabilirler.

İŞKUR üzerinden yayınlanan Aydın ili Toplum Yararına Program kapsamında orman işletme müdürlükleri kamu personeli alımları ayrıntılı olarak aşağıda yayınlanmıştır.

0000278114 typ numarası ile Aydın Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne 40 kişi alınacak,



0000278115 typ numarası ile Aydın Bozdoğan Orman İşletme Şefliğine 45 kişi alınacak,

0000278116 typ numarası ile Aydın Bozdoğan Kemer Orman İşletme Şefliğine 25 kişi alınacak,

0000278117 typ numarası ile Aydın Karpuzlu Orman İşletme Şefliğine 25 kişi alınacak,

0000278118 typ numarası ile Aydın Söke Orman İşletme Şefliğine 25 kişi alınacak,

0000278211 typ numarası ile Aydın Çine Orman İşletme Şefliğine 70 kişi alınacak,



0000278212 typ numarası ile Aydın Germencik 25 kişi alınacak,

0000278213 typ numarası ile Aydın Kuyucak Orman İşletme Şefliğine 45 kişi alınacak,

0000278214 typ numarası ile Aydın Orman İşletme Müd.Özel Bütçe Birimine 50 kişi alınacak,

0000278215 typ numarası ile Aydın Kuyucak Karancalıdağ Orman İşletme Şefliğine 20 kişi alınacak,

0000278216 typ numarası ile Aydın Kuşadası Orman İşletme Şefliğine25 kişi alınacak,



0000278217 typ numarası ile Aydın Kuyucak Sarıcaova Orman İşletme Şefliğine 25 kişi alınacak,

0000278218 typ numarası ile Aydın Karacasu Orman İşletme Şefliğine 45 kişi alınacak,

0000278219 typ numarası ile Aydın Yenipazar Orman İşletmeye 35 kişi alınacak,

0000278220 typ numarası ile Aydın Karacasu Yenice Orman İşletme Şefliğine 20 kişi alınacak.

İŞKUR PERSONEL ALIMI İŞ İLANLARI

Yapılan son açıklamada, şehir hastanesine yapılacak personel alımında kadroların şu şekilde olacağına yer verildi: "Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri".

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BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI NASIL OLACAK?

12 bin personel alımı için ilana çıkılmayacak. Zaten şehir hastanesi açılacağından dolayı kapanacak hastanelerdeki çalışanlar Şehir hastanesine geçecek. Kalan sayı da İŞKUR üzerinden yayımlanack yeni ilanlar ile tamamlanacak.

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'NDE HANGİ KADROYA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Bilkent Şehir Hastanesine yapılacak 12 bin personel alımı için belirlenen ilk sayılar şu şekilde; 664 hasta yönlendirme ve danışma(tıbbi sekreter, resepsiyon, refakat, hasta taşıma), 55 çağrı merkezi görevlisi, 313 oda destek personeli, 500 mutfak personeli(aşçı, aşçı yardımcısı, kepçeci, bulaşıkçı, meydancı, depo personeli), 978 temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri) 450 hastane güvenliği, 62 otopark personeli alınacak…

İŞKUR BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURULARI NASIL OLACAK?

Söz konusu alım için henüz bir ilan gelmedi. Şehir hastanesi hasta kabulüne başladığı için yakın zamanda personel alımı için ilanlar gelecek. Hemşire ve sağlık kadrolarına alımlar merkezi atama ile gerçekleştirilecek. Diğer alımlar için İŞKUR 'da ilan yayımlanacak.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Başlıca kurum hizmetleri şunlardır:

İş ve Meslek Danışmanlığı: İşkur'un temel hizmetlerini tek masadan düzenlemek ve yönetmek üzere kayıtlı her iş arayana ve işverene bir iş ve meslek danışmanı atanmaktadır. Danışmanlar iş arayanla danışmanlık görüşmesi yapmak, düzenli işyeri ziyaretlerinde bulunmak, okullar, cezaevleri ve diğer eğitim-rehabilitasyon kuruluşları ile koordineli olarak iş arama süreci, meslek seçimi noktasında birebir veya toplu programlar düzenlemek gibi pek çok görevleri ifa etmektedirler. Danışmanlar iş arama sürecinde danışma görüşmesi ile kişinin ilgi, yetenek ve eğitim durumlarını -gerekirse testlerle- tespit ederek kişiyi en uygun işe yönlendirmek, bunun için işgücü uyum programları (kurs, staj vs.), iş arama becerileri konusunda destek vermek, kısacası kişi işe yerleştirilinceye kadar ona yardımcı olmakla görevlidirler.

İstihdam: İş arayan ve kanunen çalışma yaşında olan herkes işe yerleştirme hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunabilir, yani işsiz olmak şart değildir. İş arayan kişi bizzat kurum birimlerine gelerek veya resmi internet sayfasına kayıt yaptırıp özgeçmiş düzenlemek suretiyle kurum hizmetlerini takip edebilir. İşkur kanalıyla işe girmek, ilanda işçi talebinde bulunan işverene ulaşarak yapılacak iş görüşmesi sonucu işverenin de kabul etmesi ile mümkün olmaktadır. Bu süreç boyunca iş ve meslek danışmanlarından yardım alınabilir.

Engelli, eski hükümlü ve terör mağduru gibi dezavantajlı grupların istihdamları ve bu konudaki mükellefiyet, müeyyide ve teşvikler İşkur tarafından takip edilmektedir.



İşsizlik Ödeneği: İşkur, kendi isteği dışında işini kaybetmiş olanlara yeni işe girinceye kadar maddi destekte bulunmaktadır. Alınacak ödenek, yatırılan sigortanın süre ve miktarına göre değişmekle birlikte 6-10 ay arasında sürmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için çıkıştan önce 120 gün kesintisiz olmak kaydıyla son 3 yıl içerisinde 600 gün sigortalı olmak, uygun bir çıkış kodu ile ayrılmış olmak ve İşkur'a 30 gün içerisinde başvurmuş olmak gerekmektedir.

Ücret Garanti Fonu: İşverenin iflas etmesi, borç ödemekten aciz vesikası alması, konkordato ilan etmesi vs. durumlarında işçiler alamadıkları son 3 aylık maaşlarını İşkur'a başvurarak almaları mümkündür.

İş Kaybı Tazminatı: Özelleştirme sonucu işlerini kaybedenler için öngörülmüş bir destektir.

Kısa Çalışma Ödeneği: Kriz dönemlerinde çalışma saatlerini kısaltmakla beraber işçilerini çıkarmayan işverenlere verilen bir destektir.

İşgücü Yetiştirme Kursları: İşgücü piyasasında geçerli bir mesleği olmayan veya mesleğini değiştirmek isteyenler İşkur'un koordinatörlüğünde düzenlenen işgücü uyum programlarından yararlanabilirler. İstihdam garantili, engellilere, işsizlik ödeneğinden yararlananlara, tutuklu ve hükümlülere, eski hükümlülere yönelik çeşitli kurslar düzenlenmektedir. Kurs süresi boyunca kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmadığı gibi cep harçlığı ödenmekte ve kaza sigortası yapılmaktadır.



İşbaşı Eğitim Programları: Mesleki bir eğitim ihtiyacı olmadığı halde iş tecrübesi kazandırmak için işyerlerinde çalışmakla düzenlenen staj programlarıdır.

Toplum Yararına Çalışma Programları: Yararlananların asgari ücret üzerinden maaş ve sigortalarının tamamının bizzat İşkur tarafından üstlenildiği geçici istihdam niteliğindeki programlardır. Kamu kurumları (özellikle okullar ve belediyeler) bünyesinde temizlik, çevre ve orman işleri gibi hizmetleri görmek suretiyle yararlanılabilmektedir.

Girişimcilik Programları: KOSGEB ile işbirliğinde kendi işini kurmak isteyenlere yönelik olarak girişimcilik, iş fikri, yatırım, proje hazırlama konularında yapılan eğitim programlarıdır. Başarılı olarak tamamlayanlar daha sonra KOSGEB'e başvurularında ilave destekler alabilmektedir.

Çalışma İlişkileri Hizmetleri: Eski Çalışma Müdürlüklerince yerine getirilen bu hizmetler arasında çalışma hayatı ile ilgili olarak şikâyet ve sendika servisleri görev yapmaktadır. Bir yargı dışı uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulamada işçiler alamadıkları haklarını İşkur şikâyet masasına bildirerek kurumun yardımı ile işverenlerden alabilmektedirler.

İşgücü Piyasası Hizmetleri: İşverenlerin çalışma hayatına dair devlet desteklerinden faydalanabilmeleri için İşkur'a kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Özel istihdam bürosu kurmak, işe yerleştirmeye aracılık etmek, internette kariyer sitesi işletmek, yurt dışına işçi götürmek, tarım aracılığı gibi faaliyetler için İşkur'dan izin alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Yarım Çalışma Ödeneği: Doğum sonrası 2 aylık süt izninden sonra 1. Çocuk için 2, 2. çocuk için 4, 3. Çocuk için 6 ay süreyle asgari ücretin yarısı tutarında çalışan annelere verilen ödenektir.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.