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İŞKUR'dan 60 bin kişiye iş müjdesi! İŞKUR kamu ve özel sektör personel alım ilanları başvuru şartları neler?

İŞKUR yine iş arayan vatandaşların en büyük umutlarından biri oldu. İŞKUR'da son yayınlanan ilanlarla birlikte kamu ve özel sektöre olmak üzere toplam 60 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. İş arayan yüz binlerce vatandaş yayınlanan bu ilanlarla ilgili detayları araştırmaya başladı. İŞKUR kamu personeli alım ilanları başvuru şartları neler? İŞKUR özel sektör personel alımı başvuru şartları neler? İŞKUR ilanlarında hangi sektörde kaç işçi aranıyor? İşte İŞKUR ilanalrı başvuru şartları...

01.04.2019 13:55 - Son Güncelleme: 01.04.2019 13:58
İŞKUR'dan 60 bin kişiye iş müjdesi! İŞKUR kamu ve özel sektör personel alım ilanları başvuru şartları neler?

İŞKUR Türkiye sınırları içerisinde 81 ilde 60 bin personel alımı yapacak. Başvuru şartlarına gelecek olursak eğer, ilkokul, ortaokul, lise ile ön lisans ile lisans mezunu adaylarında başvuru yapabilecekleri kadrolara yer veriliyor. Peki İŞKUR 60 bin personel memur alımı başvuru şartları nedir? Öncelikle İŞKUR'a kayıt olmanız gerekmekte, iş arayan olduğunuzu www.iskur.gov.tr adresi üzerinden belirtmeniz gerekmektedir. Eğer iş arıyorsanız İşkur iş arayan kayıt olma eğer iş verenseniz İŞKUR işveren kayıt olma linkleri üzerinden kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR'dan 60 bin kişiye iş müjdesi! İŞKUR kamu ve özel sektör personel alım ilanları başvuru şartları neler?

2019 İŞKUR AKTİF PERSONEL ALIM SAYFASI ( 60 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK)

İŞKUR'dan 60 bin kişiye iş müjdesi! İŞKUR kamu ve özel sektör personel alım ilanları başvuru şartları neler?

MESLEK AÇIK İŞ SAYISI
Beden İşçisi (Genel) 9537
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 4421
Temizlik Görevlisi 2449
Satış Danışmanı / Uzmanı 2347
Makineci (Dikiş) 2213
Garson (Servis Elemanı) 2123
Güvenlik Görevlisi 1551
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1361
Reyon Görevlisi 843

İŞKUR'dan 60 bin kişiye iş müjdesi! İŞKUR kamu ve özel sektör personel alım ilanları başvuru şartları neler?

Ön Muhasebeci 785
Konfeksiyon İşçisi 737
Kasiyer 730
Dokuma Konfeksiyon Makineci 712
Büro Memuru (Genel) 641
Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 600
Bulaşıkçı (Stevard) 541
Aşçı 538
Müşteri Temsilcisi 513

İŞKUR'dan 60 bin kişiye iş müjdesi! İŞKUR kamu ve özel sektör personel alım ilanları başvuru şartları neler?

Şoför-Yük Taşıma 479
Aşçı Yardımcısı 437
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 426
Servis Komisi 392
Elektrikçi (Genel) 376
Pazarlamacı 361
Paketleme işçisi 333
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 330
Cankurtaran 328

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