İŞKUR'dan 60 bin kişiye iş müjdesi! İŞKUR kamu ve özel sektör personel alım ilanları başvuru şartları neler?
İŞKUR yine iş arayan vatandaşların en büyük umutlarından biri oldu. İŞKUR'da son yayınlanan ilanlarla birlikte kamu ve özel sektöre olmak üzere toplam 60 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. İş arayan yüz binlerce vatandaş yayınlanan bu ilanlarla ilgili detayları araştırmaya başladı. İŞKUR kamu personeli alım ilanları başvuru şartları neler? İŞKUR özel sektör personel alımı başvuru şartları neler? İŞKUR ilanlarında hangi sektörde kaç işçi aranıyor? İşte İŞKUR ilanalrı başvuru şartları...
İŞKUR Türkiye sınırları içerisinde 81 ilde 60 bin personel alımı yapacak. Başvuru şartlarına gelecek olursak eğer, ilkokul, ortaokul, lise ile ön lisans ile lisans mezunu adaylarında başvuru yapabilecekleri kadrolara yer veriliyor. Peki İŞKUR 60 bin personel memur alımı başvuru şartları nedir? Öncelikle İŞKUR'a kayıt olmanız gerekmekte, iş arayan olduğunuzu www.iskur.gov.tr adresi üzerinden belirtmeniz gerekmektedir. Eğer iş arıyorsanız İşkur iş arayan kayıt olma eğer iş verenseniz İŞKUR işveren kayıt olma linkleri üzerinden kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.