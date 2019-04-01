İŞKUR'dan 60 bin kişiye iş müjdesi! İŞKUR kamu ve özel sektör personel alım ilanları başvuru şartları neler?

İŞKUR yine iş arayan vatandaşların en büyük umutlarından biri oldu. İŞKUR'da son yayınlanan ilanlarla birlikte kamu ve özel sektöre olmak üzere toplam 60 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. İş arayan yüz binlerce vatandaş yayınlanan bu ilanlarla ilgili detayları araştırmaya başladı. İŞKUR kamu personeli alım ilanları başvuru şartları neler? İŞKUR özel sektör personel alımı başvuru şartları neler? İŞKUR ilanlarında hangi sektörde kaç işçi aranıyor? İşte İŞKUR ilanalrı başvuru şartları...

01.04.2019 13:55 - Son Güncelleme: 01.04.2019 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





