Hükümetten işverene müjde üstüne müjde geliyor. Yeni işçiye 30 Nisan tarihine kadar başvurmak koşulu ile kişi başı 3 bin 134 lira verilecek. Prim teşviki ise 12 ay sürecek. 3 aylık ödeme 9 bin lirayı, toplam teşvik işçi başına 20 bin lirayı bulacak. Her ilave istihdam için ilk üç ay ücret, vergi ve SGK primlerini devlet ödüyor. İşsizliği azaltmak için başlatılan 'istihdam seferberliği' kapsamında, işverene çok sayıda teşvik veriliyor. 2019'da 2.5 milyon yeni kişiye iş sağlayabilmek için verilecek teşviklerden birisi de 'ücret desteği.' İşverene ücret desteğinin uygulama detaylarını düzenleyen genelge, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 21 Mart 2019 tarihinde yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Peki destekten kimler yaralanabilir? Hangi firmalara teşvik veriliyor? Destek süresi nasıl belirleniyor? Yeni işçiye teşvik desteği ne kadar? SGK 2019 işverene asgari ücret üzerinden ücret desteği başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar

İŞÇİYE GÜNLÜK 67.36 TL

Genelgeye göre; 1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında bildirilen her ilave istihdam için teşvik kapsamındaki işçinin, SGK'ya 30 gün üzerinden belirtilmesi halinde destek tutarı 2 bin 20 TL olacak.

Yani, işverene net asgari ücret üzerinden ücret desteği sağlanacak. Gün başına ücret desteği 67.36 TL. Dolayısıyla, işçinin SGK'ya bildirildiği gün sayısı düşük olduğunda ücret desteği de azalacak.

PRİM DE ÖDENECEK

İşverene ücret desteği ile birlikte prim ve vergi desteği de verilecek. Yani devlet ayrıca kişi başı 1114 lira da prim ve vergiyi ödeyecek. Böylece işverene çalıştırdığı işçi için ücret, prim ve vergi desteği olarak toplam 3 bin 134 lira ödenecek. Böylece işe alınan bir kişinin, işverene 3 ay boyunca hiçbir maliyeti yansımayacak.

HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

● Destek, 1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınanlar için geçerli.

● Kişinin işe alındığı aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olmaması gerekiyor.

● İşe alınacak kişi İŞKUR'a da kayıtlı olmalı.

● İşe yeni alınacak kişilerin, 2018'de işyeri çalışan sayısının en düşük olduğu aydaki çalışan sayısına ilave olarak işe başlatılması gerekiyor.

● 3 ay ücret desteğine karşılık, işverenlerin bu kişileri işe alındıkları tarihten itibaren toplam 9 ay istihdam etme zorunluluğu var.

YENİ ŞİRKET İÇİN NASIL OLACAK?

Genelgeye göre; 2019 yılında tescil ettirilen işyerleri için ücret desteği uygulanmayacak. Ancak bu işyerleri prim desteğinden faydalanabilecek.

Ücret desteği tutarları, işverenin bir sonraki aya ilişkin prim borcundan mahsup edilecek. Örneğin nisan ayında yararlanılacak tutarlar, mayıs ayının prim borcundan mahsup edilecek.

BAŞLADIĞI TARİHTEN İTİBAREN ÜÇ AY

İşveren, kişinin işe alındığı ay dahil olmak üzere 3 aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanacak. Şöyle olacak:

● Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı şubat, mart ve nisan aylarında,

● Mart ayında işe alınan sigortalılardan dolayı mart, nisan ve mayıs aylarında,

● Nisan ayında işe alınan sigortalılardan dolayı ise nisan, mayıs ve haziran aylarında yararlanabilecek.

İSTİHDAMI TEŞVİK EDEN DESTEKLER

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Ekonomik sebeplerle, işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlere, 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanların ücreti devletten. 3 ay boyunca ücret İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Başvuru İŞKUR'a yapılıyor. Detaylı bilgi iskur.gov.tr'de.

İŞBAŞI EĞİTİM KATKISI

İşkur ile yürütülen işbaşı eğitim programı kapsamında kursiyere 3 aylık eğitim boyunca aylık 2 bin 21 lira (asgari ücret), imalat ve bilişimden kursiyere 6 ay boyunca 2 bin 21 lira aylık ve teknoloji gibi stratejik alanlarda 9 ay boyunca eğitim alacak kursiyere de aylık 2 bin 210 lira harçlık verilecek.

ASGARİ ÜCRETE 150 LİRA

Ücret ve prim desteği dışında asgari ücret üzerinden de destekler devreye girdi. Bununla ilgili yayımlanan genelgede de detaylar belirtiliyor.

Buna göre ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan işyerlerine sigortalı başına günlük 5 lira (aylık 150 lira), 500 ve üzerinde sigortalı çalıştıran bir işyeri için ise 3,36 TL (aylık 100,8 lira) destek sağlanacak.

İŞÇİLER ÇIKARTILABİLECEK Mİ?

Ücret desteği üç ay için yapılacak ancak bunun bir şartı bulunuyor. Bu işçiler üç ay boyunca destekten yararlanabilmesi için 9 ay boyunca çalıştırılması gerekecek. Dolayısıyla üç ay ücret ve prim desteği olacak. sonraki 6 ayda ise sadece prim ve vergi desteği devam edecek. 9 ay boyunca iş sözleşmesinin feshedilmemesi yani işçinin işten çıkartılmaması gerekiyor. Ancak işveren haklı sebeplerle fesih yoluna giderse destek kesilmeyecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Ücret desteği için 9 ay boyunca sigortalı olarak çalıştırma şartı bulunuyor. Bu sağlandığında destek kesinleşecek. Destek nakit olarak ödenmeyecek. İşverenin SGK ödemelerinden düşülecek.