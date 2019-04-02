Teşvikler işsizlere iş yolunu açarken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamda önemli bir rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, bu yıl ilk 3 aylık dönemde 299 bin 522 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 53 bin 876 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 8 bin 898 kişiyle beden işçiliği gelirken, turizme yönelik eleman alımının hız kazandığı görüldü.
NASIL BAŞVURULUR?
Özel sektör 4 bin 17 turizm ve otelcilik elemanı, bin 747 garson/ servis personeli arıyor. Yine firmalar, 2 bin 221 temizlik görevlisi, 2 bin 82 satış danışmanı/uzman, bin 897 makineci (dikiş), bin 275 çağrı merkezi müşteri temsilcisi, bin 183 güvenlik görevlisi alımı için İŞKUR'da duyuruya çıktı. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor.
NASIL BAŞVURULUR?
Özel sektör 4 bin 17 turizm ve otelcilik elemanı, bin 747 garson/ servis personeli arıyor. Yine firmalar, 2 bin 221 temizlik görevlisi, 2 bin 82 satış danışmanı/uzman, bin 897 makineci (dikiş), bin 275 çağrı merkezi müşteri temsilcisi, bin 183 güvenlik görevlisi alımı için İŞKUR'da duyuruya çıktı. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor.
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