2019 yılında kamu kurumları yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor

Kamu kurumları adaylardan aradıkları şartları ve başvuru bilgilerini açıkladılar. İşte 2019 yılı kamuya 44 bin memur personel işçi alım son dakika başvuru şartları.

KAMU KURUMLARINA 44 BİN KİŞİ ALINACAK!

Kamu kurumları toplamda 44 bin kişilik boşluk ile alım yapacak. Bu kapsamda alımlar Memur alımları, Personel alımları, Kamu Personeli,Sözleşmeli Personel İşçi ve Askeri Personel alımları yapılıyor. Bu alımlar farklı kamu kurumları ve kuruluşları tarafından yapılacak olup alım pozisyonlarda farklıdır. Ayrıca adaylardan bu yönde bazı genel ve özel nitelikler aranmakta olup bu nitelikleri taşıyan adayların başvuruları geçerli sayılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Kamu memur alımı ilanlarına başvuru yapacaklar bazı nitelikleri yerine getirmek zorundadırlar. Bu bağlamda adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Affa uğramış bile olsa herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylardan askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranır. Yani adayların 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

44 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önce çalışılan kamu Kurumu veya Kamu Kuruluşundan disiplin cezası bulunmamak,

Kamu Personeli Seçme Sınavından Puan almış olmak şartı aranıyorsa, Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60, 70 veya 80 ve üzeri puan almış olmak,

Alım statüsüne göre belirtilen yaş aralığında olmak ( Memur alımları için 35 yaşından büyük olmamak, Askeri Personel Alımları için 18 veya 20 yaşını tamamlamış olmak ve 25, 27 veya 31 yaşlarından büyük olmamak. Bu durum alım yapacak birime göre değişkenlik göstermektedir. ),

Son beş yıl içerisinde yapılmış olan Yabancı Dil Sınavından puan almış olmak,

Alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim seviyesi ( Lise, Ön Lisans veya Lisans ) ve bölümlerden mezun olmuş olmak

Gibi nitelikler aranır. Bir çok kurum KPSS puanı ile alım yapsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı olmadan alım yapıyor.