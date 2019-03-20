Mart ayının artık sonuna yaklaşırken personel ve memur alım ilanları da yayınlanmaya devam ediyor. Bu ay içinde Jandarma Uzman Erbaş alımı, bekçi alımı ve KKK Uzman Erbaş alım ilanları yayınlandı. İşte 2019 Mart ayı içerisinde yapılacak olan kamu personeli alımı ve memur alımı yapan kurumları sizler için derledik. Ayrıca yeni mezun olmuş olanlar, eğitimini bitirmiş veya bitirmek üzere olanlar detaylara ulaşabilecek. İşte KPSS şartsız sınavsız personel memur alım başvuru şartları ve tüm detaylar

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPIYOR

Ön başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından 19 Mart - 04 Nisan 2019 (saat 17.00?ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır.

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50'si (20.000 kiGi) 2018 yılı KPSS'den (P3, P93, P94) en az (50) puan alanlardan, %50'si (20.000) ise 2018 yılı KPSS'ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak (50)'nin altında puan alanlardan seçilecektir. 2018 yılı KPSS puanı (P3, P93, P94) (50)?nin altında olanlar, KPSS puanı hiç olmayanlarla birlikte değerlendirilecektir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Bekçi alımı başvuruları 18 Mart itibari ile başladı. Adaylar işlemlerini 1 Nisan tarihine kadar yapabilecekler.

Başvuru için Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyurulan sayfa aracılığıyla E-Devlet sayfasına yönlendirilecek olan adaylar, TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ön başvurularını gerçekleştirmiş olacak.

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK

PTT bünyesine memur alımlarının, çok yakın zamanda başlaması beklenmektedir. PTT' nin Türkiye' nin her noktasındaki şubelerini arttıracağı, her konuma 20 dk uzaklıkta olacak şekilde PTT şubelerinin vatandaşların hizmetlerine sunulacağı ifadelerine değinilmişti. Bu durumla alakalı olarak süreç işlemeye başladı ve PTT yeni şubelerini hızlıca tesis etmeye, hizmete açmaya başladı. Bu nedenden ötürü de PTT' nin yakın zaman içerisinde bir memur alım ilanı yayımlaması beklenmektedir.

PTT'den personel alımı müjdesi! PTT, KPSS şartı aranmaksızın bünyesine personel katacağını açıkladı . Milyonlarca bireyin beklediği güzel haber PTT'den geldi. PTT kendi içeriğinde istihdam etmek üzere 4500 TL maaşlar memur ve personel alımı yapacak.

KKK UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILIYOR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ( KKK ) bünyesine sözleşmeli olarak er alımı yapacağını belirtti. Toplamda 13 bin kişilik boş kadro ile alım yapılacak ve adaylardan En az ilköğretim mezunu olmak şartı aranacak. Ayrıca yaş şartı olarak 20 ile 25 yaşları arasında olmak şartları aranacak.

Askerliğini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan alım yapılacak yılın Ocak ayı itibari ile yani 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 25 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. Ayrıca Askerliğine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan ise, 20 yaşından gün almamış ve 25 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

İlan için belirlenen son başvuru tarihi 31 Mayıs 2019. Öte yandan uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olma şartı aranırken, uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranıyor.

Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından "tercih" ekranına otomatik olarak yönlendirilecek.

MART AYI İÇERİSİNDE HANGİ ALANLARDAN ALIM YAPILACAK?

Mart ayı içerisinde bir çok alanda farklı statülerde alım yapılacak. Bu kapsamda, Alımlar Engelli adaylar, Normal Adaylar ve Terörle Mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar iş başvurusunda bulunabilecek. Bunun yanı sıra En az ilköğretim mezunu olanlar, Lise mezunu olanlar, Ön lisans mezunu olanlar, Lisans mezunu olanlar ve Lisans üstü eğitim almış olan adaylar başvuru yapabilecekler.

Bu yönde kamuya, Memur Alımı, Kamu Personeli Alımı, Sözleşmeli Personel alımı, Askeri Personel Alımı ve İşçi alımı yapılacak olup alım pozisyonları genellikle, Hemşire, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, İşçi, Sözleşmeli Er, Sözleşmeli/Muvazzaf Astsubay alımı yapılacak.

HANGİ KURUM ALIM YAPACAK?

İlgili bu sayfa her ilan yayımlandığında güncellenecek olup adaylar bu sayfadan Mart ayı içerisinde güncel ilanlara ulaşabilecekler.

ADAYLARDAN HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Mart ayı kamuya memur personel alımı yapacak kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Genel Olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak şartları aranır. Özel olarak ise, Eğitim, Yaş, KPSS veya YDS şartları aranmaktadır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Mart ayı içerisinde yayımlanacak ve başvuru alacak kamu kurumları için adaylar başvurularını çeşitli yollarda gerçekleştirebilirler. Ancak Kamu kurumlarının yayımladıkları başvuru kılavuzuna göre başvuru yapılması gereklidir. Buna göre başvurular, Şahsen, e-Devlet kapısı ile, Elektronik ortamda, Posta yolu ile veya e Posta yolu ile yapılabilmektedir.