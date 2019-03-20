Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 2018 yılında bir milyon kişiden fazla kişiye istihdam imkanı sağlandı. Bu yıl ise 2 milyon kişiye istihdam hedefiyle yola çıkılırken, sistem üzerinden her gün yeni personel alım ilanları yayımlanıyor. Son olarak ise İŞKUR aracılığı ile 450 temizlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Peki İŞKUR temizlik personeli alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR temizlik personeli ilanına nasıl başvurulur? İşte İŞKUR personel ilanı başvuruları ile ilgili detaylar...