Uzman erbaş, JGSA sözleşmeli uzman erbaş alımı ön başvuru şartları ve koşulları açıklandı. Bugün başlayan başvurular 4 Nisan tarihine kadar devam edecek. Jandarma uzman çavuş alımı başvurularının başlamasıyla birlikte adaylar detayları araştırmaya başladı bile. JGSA sözleşmeli uzman erbaş sınavına 40 bin kişi girebilecek. İşte Uzman erbaş alımı formu ile ilgili detaylar... Ön başvurular sadece Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılacak.

2019 JANDARMA UZMAN ERBAŞ (ÇAVUŞ) BAŞVRULARI NASIL YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana ve Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinde yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, kurumun sözleşmeli uzman erbaş (komando ve asayiş) ihtiyacını karşılamak amacıyla bugün başlayan ön başvurular 4 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar internet üzerinden yapılabilecek.

Ön başvurular sadece Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek.

40 BİN ADAY SINAVLARA ÇAĞRILACAK

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle sadece 40 bin aday sınavlara çağrılacak. Sınavlara çağrılacak adayların 20 bini 2018 KPSS'ye girmiş ve P3, P93, P94 puan türlerinden en az 50 puan alanlardan, diğer 20 bini ise KPSS'ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak 50'nin altında puan alanlardan seçilecek 2018 yılı KPSS puanı 50'nin altında olanlar KPSS'ye girmeyenlerle birlikte değerlendirilecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri

ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular, 19 Mart 2019 günü başlayıp, 04 Nisan 2019 günü saat 23:59'da sona

erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet

kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.



d. Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50'si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS'den (P3, P93, P94) en az (50) puan alanlardan, %50'si (20.000) ise 2018 yılı KPSS'ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak (50)'nin altında puan alanlardan seçilecektir. 2018 yılı KPSS puanı (P3, P93, P94) (50)'nin altında olanlar, KPSS puanı hiç olmayanlarla birlikte değerlendirilecektir.

3. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. Ön başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 19 Mart - 04 Nisan 2019 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.

b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

c. Başvuru kılavuzları okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI TARİHÇESİ

Kuruluşu M.Ö.209 yılına dayanan Türk Ordusu'nun zaferlerle dolu tarihi içerisinde, adı Jandarma olmasa da emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik hizmetler; yargan, subaşı ve zaptiye olarak ifade edilen, konusunda uzmanlaşmış askeri statülü kolluk mensupları tarafından yürütülmüştür.

03 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı ile halkın can ve mal emniyetinin korunması görevi, eyalet ve sancak valilikleri emrine gönderilen subaylar tarafından yerine getirilmiştir.

Tanzimat Fermanının ilan edildiği 1839 yılı ile Asakir-İ Zaptiye Nizamnamesi (Askeri Kolluk Tüzüğü)'nin yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü birleştirilerek, 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma'nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

1908 yılında 2'nci Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra, özellikle Rumeli'de büyük başarılar gösteren Jandarma, 1909 yılında yeniden düzenlenerek, Harbiye Nezareti'ne bağlanmış ve "Umum Jandarma Kumandanlığı" adını almıştır.

Jandarma birlikleri, 1914–1918 tarihleri arasındaki Birinci Dünya Savaşı ile 1919–1922 tarihleri arasındaki kurtuluş savaşımızda, hem iç güvenlik görevlerini sürdürmüşler, hem de birçok cephede silahlı kuvvetlerin ayrılmaz bir parçası olarak yurt savunmasına iştirak etmişlerdir.

29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanından sonra, devletin birçok kuruluşunda olduğu gibi, Jandarma teşkilatında da yenileştirme çalışmaları başlatılmıştır.

Bu kapsamda; Jandarma Bölge Müfettişlikleri ve İl Jandarma Alay Komutanlıkları yeniden teşkilatlandırılmış ve Seyyar Jandarma Birlikleri güçlendirilmiştir.

1937 yılında, dönemin jandarma teşkilatının yasal dayanağını oluşturan "Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi" yürürlüğe girmiş ve bu kanunla emniyet ve asayiş görevlerine ilave olarak, cezaevlerinin korunması görevi de Jandarmaya verilmiştir.

1939 yılında jandarma teşkilatı; Sabit Jandarma Birlikleri, Seyyar Jandarma Birlikleri, Jandarma Eğitim Birlikleri ve Okullar olmak üzere dört grup halinde yeniden düzenlenmiştir.

1956 yılında yürürlüğe giren bir kanunla, Gümrük Umum Kumandanlığı tarafından yürütülen sınır, kıyı ve karasularımızın, emniyet ve korunması ile gümrük bölgelerinde kaçakçılığı men, takip ve tahkik görev ve sorumluluğu, Jandarma Genel Komutanlığı'na verilmiştir. Bu görev 21 Mart 2013 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilmiştir.

1982 yılına kadar Jandarma tarafından yürütülen kıyı ve karasularımızın korunması görevi aynı yıl kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devredilmiştir.

1983 Yılında günümüz Jandarmasının temel mevzuatını teşkil eden 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu yürürlüğe girmiştir.