2019 yılı için binlerce adayın büyük bir merakla beklediği bekçi alımları bugün başladı. Bekçi adayları başvuru işlemlerini 1 Nisan tarihine kadar yapacak. Başvurular Polis Akademisi internet sitesi üzerinden alınacak. Bekçi başvuru formu için ise adaylar E-Devlet sayfasına yönlendirilecek. TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ön başvurularını gerçekleştirmiş olacak. Tüm detaylar sayfamızda. Emniyet teşkilatı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri, polisin ilçedeki en büyük amiridir. Jandarmanın görev alanında bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri ise ilçe Jandarma birlik komutanıdır.

2019 YILI BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLADI

Bekçi alımı başvuruları 18 Mart itibari ile başladı. Adaylar işlemlerini 1 Nisan tarihine kadar yapabilecekler.

Başvuru için Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyurulan sayfa aracılığıyla E-Devlet sayfasına yönlendirilecek olan adaylar, TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ön başvurularını gerçekleştirmiş olacak.

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Polis Akademisi Başkanlığı, bu dönemin başvuru ücretini 130 TL olarak belirledi. Sınav ücreti Halkbank bankamatikleri ve şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak. Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

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HANGİ İLLERE KAÇ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK

Bekçiler için il ve ilçelerde ayrılan kontenjanlar netlik kazandı. İşte, resmi açıklama öncesi o kontenjanlar hakkında ön bilgi;

Adana merkez ve çevre ilçelerde 260 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Adıyaman merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Afyonkarahisar merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ağrı merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Amasya merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ankara merkez ve çevre ilçelerde 500 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Antalya merkez ve çevre ilçelerde 300 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Artvin merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Aydın merkez ve çevre ilçelerde 150 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde 175 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bilecik merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bingöl merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bitlis merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bolu merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Burdur merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bursa merkez ve çevre ilçelerde 325 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çanakkale merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çankırı merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çorum merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Denizli merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Diyarbakır merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Edirne merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Elazığ merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Erzincan merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Erzurum merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Eskişehir merkez ve çevre ilçelerde 140 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Gaziantep merkez ve çevre ilçelerde 220 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Giresun merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Gümüşhane merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Hakkâri merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Hatay merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Isparta merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İçel (Mersin) merkez ve çevre ilçelerde 180 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İstanbul merkez ve çevre ilçelerde 1000 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İzmir merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kars merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kastamonu merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kayseri merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırklareli merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırşehir merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kocaeli merkez ve çevre ilçelerde 360 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Konya merkez ve çevre ilçelerde 290 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kütahya merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Malatya merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Manisa merkez ve çevre ilçelerde 220 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerde 140 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Mardin merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Muğla merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Muş merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Nevşehir merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Niğde merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ordu merkez ve çevre ilçelerde 75 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Rize merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Sakarya merkez ve çevre ilçelerde 200 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Samsun merkez ve çevre ilçelerde 90 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Siirt merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Sinop merkez ve çevre ilçelerde 35 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Sivas merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Tekirdağ 125 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Tokat merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Trabzon merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Tunceli merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerde 280 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Uşak merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Van merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Yozgat merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Zonguldak merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Aksaray merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bayburt merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Karaman merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırıkkale merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Batman merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Şırnak merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bartın merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ardahan merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Iğdır merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Yalova merkez ve çevre ilçelerde 75 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Karabük merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kilis merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Osmaniye merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Düzce merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Önceki alımlarda çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda istenen şartlar şöyleydi:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitimkurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(2) Birinci fıkranın

(b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.

Bekçi çalışma saatleri

Türkiye geneli çarşı ve mahalle bekçilerinin genel olarak akşam saat: 18.00 - 19.00 itibari ile göreve başladığı ve 12 saat boyunca sabah: 06.00 - 07.00 surlarına kadar çalıştığı belirtildi. Ancak bu saatlerin çalışılan yere göre değişiklik gösterdiği ifade ediliyor. Gündüz çalışmayan bekçiler,

akşam üstü göreve başlamasıyla, gece boyunca çalışır ve sabah saatlerinde güneşin aydınlanması ile de görevini bitirir.

Çarşı ve Mahalle bekçisi ne kadar maaş alıyor?

Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen adayların bu meslek içerisindeki maaş durumu da kendileri için ayrıca önemlidir. Çarşı ve mahalle bekçisinin 2017 yılı itibari ile maaşlarının ortalama 2700 tl civarında olduğu söylenmektedir. Bekçilerin maaşları eş ve çocuk durumuna göre değişmektedir. Bizim bahsetmiş olduğumuz rakam şuanda yeni işe başlamış bekçinin maaşıdır. Bekçilerin bu maaşına eş ve çocuk yardımı da ekleyecek olursak ortalama olarak 3000 tl civarında bir maaş aldıklarını belirtebiliriz.

BEKÇİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı, silahlı bir kuruluştur. Emniyet teşkilatı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri, polisin ilçedeki en büyük amiridir. Jandarmanın görev alanında bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri ise ilçe Jandarma birlik komutanıdır.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır :

A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmıyan acele ve zaruri hallerdeki görevleri,

1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,

2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,

3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,

4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri :

1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,

b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,

c) Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları,

d) Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları,

e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri,

f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,

g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,

h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri,

2. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,

3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,

4. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,

C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından görevleri:

1. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,

2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, engellileri, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek,

3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,

4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,

5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,

6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,

7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek,

8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,

Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar.

Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar.

E-devlet şifresi nasıl alınır?

E-devlet şifresinin herhangi bir PTT şubesinden temin edilmesi mümkündür. T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu fotoğraflı bir kimlik belgesi ibraz edilerek alınan şifre kişiye kapalı bir zarfın içerisinde teslim edilir. Sisteme ilk girişin ardından kapalı zarfın içerisinde verilmiş olan bu şifrenin değiştirilmesi istenir. Şifrenin unutulması durumunda şifre yenileme işlemi yapabilir. Şifre yenileme işlemini yapabilmek için önceden sisteme cep telefonu bilgisinin kaydedilmiş olması gerekmektedir. Sisteme bir cep telefonu kaydedilmiş ise yine bir PTT merkezine giderek aynı şekilde e-devlet şifresinin talep edilmesi gerekir.

e-devlet Şifremi Unuttum

e-devlet şifresini unutmuş olan vatandaşımızın yapacağı öncelikli iş bulunduğu şehirdeki herhangibi bir PTT şubesine başvurmak olacaktır. Orada bulunan veznedara e-devlet şifremi unuttum diyerek bulunduğunuz durumu anlatmalısınız. Şifreyi ilk aldığınızda ödediğiniz 2 TL ücreti şifreyi unuttuğunuz zaman 4 TL olarak ücretlendirilecektir. Ücret ödendikten sonra yeni şifreniz kimliğinize tanımlanacaktır. Sürekli olarak aynı durumla karşılaşmamak için şifrenizi not etmenizi tavsiye ederiz. Şifre unutma işlemi ücreti 10 TL'ye kadar yükselebilmektedir