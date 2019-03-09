2019 yılı memur alım ilanları ve KPSS şartsız sınavsız personel alım başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Bu sebeple iş arayan vatandaşlar için güzel bir haber hazırladık. 2019 Mart ayı ile birlikte yeni iş ilanları da ortaya çıkmaya başladı. Mart ayı içerisinde farklı kurumlar on binlerce memur personel alımı yapacak. Haberimizde alım yapacak kurumları ve başvuru şartları hakkında bilgileri sizlerle buluşturuyoruz. İş alım ilanlarına göre, belediyeler, Üniversiteler, Bakanlıklar, Başkanlıklar ve kamu kurumları alım yapacak. İşte KPSS şartsız sınavsız personel memur alım başvuru şartları ve tüm detaylar

ADAYLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Mart ayı kamuya memur personel alımı yapacak kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Genel Olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak şartları aranır. Özel olarak ise, Eğitim, Yaş, KPSS veya YDS şartları aranmaktadır.

Adaylardan Aranan Genel Şartlar:

657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesine göre, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Adaylardan Aranan Özel Şartlar:

Adayların yukarıdaki niteliklere ek olarak, Eğitim, Yaş, KPSS gibi nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

Eğitim Şartı: En az ilk öğretim mezunu olan adayların başvuru yapabileceği ilanlar bulunuyor. Bu bağlamda Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olanlar ve Lisans üstü eğitim almış olan adaylar başvuru yapabilecekler. Yurtdışında eğitim almış olan adaylar ise ilgili bölümler için Denkliği bulunan ve YÖK tarafından onaylanmış Yurtdışı kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

Yaş Şartı: Memur adayları ve Personel adayları başvuru yapabilmeleri için belirtilen yaş aralığında olmaları gereklidir. Düz memur alımları için 35 yaşından büyük olmamak, Askeri Personel alımları için 27 ile 32 yaşından büyük olmamak, Zabıta memuru alımları için 30 yaşından büyük olmamaları gereklidir.

KPSS Şartı: Kamu personeli seçme sınavı neredeyse bir çok memur alım ilanlarında bulunuyor. Bu nedenle Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55,60,65,70,75 veya 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

Ayrıca bazı kurumlar adaylardan KPSS şartı aramıyorlar. Aşağıda sizlerle paylaşacağımız tablo yardımı ile ilgili detaylara ulaşabileceksiniz.

DEĞERLENDİRME VE GİRİŞ SINAVLARI:

Adayların başvuru nitelikleri doğrultusunda KPSS puan türlerine bakılarak kadro sayısının kat sayısı kadar değerlendirmeye alınarak Giriş sınavına davet edilmektedirler. Giriş sınavı, Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır ve sonrasında ise uygulamalı sınavda yapılabilmektedir.

Sınava katılmak isteyen adaylar KPSS puanını yüksek olmak zorunda. Çünkü adayların KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan en düşük puana kadar sıralama yapılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Mart ayı içerisinde yayımlanacak ve başvuru alacak kamu kurumları için adaylar başvurularını çeşitli yollarda gerçekleştirebilirler. Ancak Kamu kurumlarının yayımladıkları başvuru kılavuzuna göre başvuru yapılması gereklidir. Buna göre başvurular, Şahsen, e-Devlet kapısı ile, Elektronik ortamda, Posta yolu ile veya e Posta yolu ile yapılabilmektedir.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI YAPIYOR

Söz konusu ilana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 25 Şubat 2019 ile 13 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını "www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde" yayımlanan 2019 yılı "2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ile beraber "2019 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" içerisinde yer aldığı şekilde gerçekleştireceklerdir.

Adaylar belirtilen başvuru tarihleri içerisinde "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" ekranı üzerinden internet aracılığıyla (online) olarak yapmak suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir.

KKK UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILIYOR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ( KKK ) bünyesine sözleşmeli olarak er alımı yapacağını belirtti. Toplamda 13 bin kişilik boş kadro ile alım yapılacak ve adaylardan En az ilköğretim mezunu olmak şartı aranacak. Ayrıca yaş şartı olarak 20 ile 25 yaşları arasında olmak şartları aranacak.

Askerliğini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan alım yapılacak yılın Ocak ayı itibari ile yani 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 25 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. Ayrıca Askerliğine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan ise, 20 yaşından gün almamış ve 25 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

İlan için belirlenen son başvuru tarihi 31 Mayıs 2019. Öte yandan uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olma şartı aranırken, uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranıyor.

Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından "tercih" ekranına otomatik olarak yönlendirilecek.

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK

PTT bünyesine memur alımlarının, çok yakın zamanda başlaması beklenmektedir. PTT' nin Türkiye' nin her noktasındaki şubelerini arttıracağı, her konuma 20 dk uzaklıkta olacak şekilde PTT şubelerinin vatandaşların hizmetlerine sunulacağı ifadelerine değinilmişti. Bu durumla alakalı olarak süreç işlemeye başladı ve PTT yeni şubelerini hızlıca tesis etmeye, hizmete açmaya başladı. Bu nedenden ötürü de PTT' nin yakın zaman içerisinde bir memur alım ilanı yayımlaması beklenmektedir.

8 BİN BEKÇİ ALIMI YAPILACAK

Kurum tarafından 4 Mart tarihinde yapılan açıklamada, "772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.