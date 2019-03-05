2019 Mart ayı içerisinde yapılacak olan kamu personeli alımı ve memur alımı yapan kurumları sizler için derledik. Mart ayı personel ve memur alımları KPSS'siz ve KPSS'li lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılacaktır. Mart ayı içerisinde alım yapacak devlet kurumları hakkında ayrıntılı bilgi verdik. Bu haberimiz sayesinde yeni mezun olmuş olanlar, eğitimini bitirmiş veya bitirmek üzere olanlar detaylara ulaşabilecek. İşte Mart ayı son dakika KPSS şartsız sınavsız personel memur alım başvuru şartları ve koşulları

MART AYI İÇERİSİNDE HANGİ ALANLARDAN ALIM YAPILACAK?

Mart ayı içerisinde bir çok alanda farklı statülerde alım yapılacak. Bu kapsamda, Alımlar Engelli adaylar, Normal Adaylar ve Terörle Mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar iş başvurusunda bulunabilecek. Bunun yanı sıra En az ilköğretim mezunu olanlar, Lise mezunu olanlar, Ön lisans mezunu olanlar, Lisans mezunu olanlar ve Lisans üstü eğitim almış olan adaylar başvuru yapabilecekler.

Bu yönde kamuya, Memur Alımı, Kamu Personeli Alımı, Sözleşmeli Personel alımı, Askeri Personel Alımı ve İşçi alımı yapılacak olup alım pozisyonları genellikle, Hemşire, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, İşçi, Sözleşmeli Er, Sözleşmeli/Muvazzaf Astsubay alımı yapılacak.

HANGİ KURUM ALIM YAPACAK?

İlgili bu sayfa her ilan yayımlandığında güncellenecek olup adaylar bu sayfadan Mart ayı içerisinde güncel ilanlara ulaşabilecekler.

ADAYLARDAN HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Mart ayı kamuya memur personel alımı yapacak kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Genel Olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak şartları aranır. Özel olarak ise, Eğitim, Yaş, KPSS veya YDS şartları aranmaktadır.

Adaylardan Aranan Genel Şartlar:

657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesine göre, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Adaylardan Aranan Özel Şartlar:

Adayların yukarıdaki niteliklere ek olarak, Eğitim, Yaş, KPSS gibi nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

Eğitim Şartı: En az ilk öğretim mezunu olan adayların başvuru yapabileceği ilanlar bulunuyor. Bu bağlamda Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olanlar ve Lisans üstü eğitim almış olan adaylar başvuru yapabilecekler. Yurtdışında eğitim almış olan adaylar ise ilgili bölümler için Denkliği bulunan ve YÖK tarafından onaylanmış Yurtdışı kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

Yaş Şartı: Memur adayları ve Personel adayları başvuru yapabilmeleri için belirtilen yaş aralığında olmaları gereklidir. Düz memur alımları için 35 yaşından büyük olmamak, Askeri Personel alımları için 27 ile 32 yaşından büyük olmamak, Zabıta memuru alımları için 30 yaşından büyük olmamaları gereklidir.

KPSS Şartı: Kamu personeli seçme sınavı neredeyse bir çok memur alım ilanlarında bulunuyor. Bu nedenle Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55,60,65,70,75 veya 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

Ayrıca bazı kurumlar adaylardan KPSS şartı aramıyorlar. Aşağıda sizlerle paylaşacağımız tablo yardımı ile ilgili detaylara ulaşabileceksiniz.

DEĞERLENDİRME VE GİRİŞ SINAVLARI:

Adayların başvuru nitelikleri doğrultusunda KPSS puan türlerine bakılarak kadro sayısının kat sayısı kadar değerlendirmeye alınarak Giriş sınavına davet edilmektedirler. Giriş sınavı, Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır ve sonrasında ise uygulamalı sınavda yapılabilmektedir.

Sınava katılmak isteyen adaylar KPSS puanını yüksek olmak zorunda. Çünkü adayların KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan en düşük puana kadar sıralama yapılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Mart ayı içerisinde yayımlanacak ve başvuru alacak kamu kurumları için adaylar başvurularını çeşitli yollarda gerçekleştirebilirler. Ancak Kamu kurumlarının yayımladıkları başvuru kılavuzuna göre başvuru yapılması gereklidir. Buna göre başvurular, Şahsen, e-Devlet kapısı ile, Elektronik ortamda, Posta yolu ile veya e Posta yolu ile yapılabilmektedir.