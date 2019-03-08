PTT KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nelerdir? (2019)

PTT'nin yaptığı açıklamaya göre 2023 yılına kadar 60 bin personel alımı yapılacak. PTT kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar internette konuyla ilgili detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, PTT KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT personel alımıyla ilgili merak edilen detayları sizin için araştırdık.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş arayışı süren vatandaşlar PTT KPSS şartsız personel alımı başvurularıyla ilgili bilgi edinmek istiyor. İşte PTT personel alımıyla ilgili merak edilen detaylar...

60 BİN AÇIK VAR

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak.

Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT'nin alım yaptığı süreçte genel olarak aradığı başvuru şartları şunlardır;

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

Emekli olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

2019/1 KPSS ŞARTSIZ PTT PERSONELİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

PTT 2019 yılı personel alımının ne zaman yapılacağı sorgulanırken kadrolar şöyle olacak;

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)