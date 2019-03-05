Son Dakika: 2019 PTT genel müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklamada, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesine peyder pey memur alımları yapılacağı aktarılmıştı. Yapılan bu açıklamanın ayrıntısında, memur alımlarının her sene 2023 senesine kadar 100 bin personel alım rakamı bitirilene kadar yürütüleceğine değinilmiş, toplamda 55 bin memur personel alım süreci gündeme getirilmişti. İşte 2019 PTT memur personel alımı başvuru tarihleri ve kadrolar puanlar.

PTT MEMUR ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, İLAN TARİHLERİ NE OLACAK?

PTT bünyesine memur alımlarının, çok yakın zamanda başlaması beklenmektedir. PTT' nin Türkiye' nin her noktasındaki şubelerini arttıracağı, her konuma 20 dk uzaklıkta olacak şekilde PTT şubelerinin vatandaşların hizmetlerine sunulacağı ifadelerine değinilmişti. Bu durumla alakalı olarak süreç işlemeye başladı ve PTT yeni şubelerini hızlıca tesis etmeye, hizmete açmaya başladı. Bu nedenden ötürü de PTT' nin yakın zaman içerisinde bir memur alım ilanı yayımlaması beklenmektedir.

PTT MEMUR ALIMLARINDA HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK

Posta dağıtıcısı, gişe yetkilisi, büro memuru, şoför, tesisatçı, kaynakçı, aşçı gibi kadrolar üzerinden alımlar yapması bekleniyor. Bu alımlarla alakalı süreçlerin yakın zaman içerisinde netleşeceği, ilanların kamuoyuna duyurulacağı öngörülüyor.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

PTT doğrultusundan personel alım ilanları yayımlanmaya devam etmekte. Yayımlanan ilanlara göre personel alımlarında KPSS şartı aranmayacaktır. Aynı vakitte kamu personeli alımına dair genel şartlar belirtilirken müracaat detayları da adaylarla paylaşıldı.

PTT'den personel alımı müjdesi! PTT, KPSS şartı aranmaksızın bünyesine personel katacağını açıkladı . Milyonlarca bireyin beklediği güzel haber PTT'den geldi. PTT kendi içeriğinde istihdam etmek üzere 4500 TL maaşlar memur ve personel alımı yapacak.

KPSS'siz PTT İş Başvurusu - PTT bünyesine alınacak olan 5 bin personel alımında adaylara verilen göreve başlama süresi tarihiyle alakalı olarak sorunlar yaşanıyor. 2018/1 5 bin personel alımı sürecinde adaylara beklemeleri gereken süre açıklandı ve bir an önce görev başı yapmak isteyen adayları üzen haber geldi.

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

PTT şubeleri sabah 8.30'da işlem almaya başlıyor.

PTT HANGİ GÜNLER AÇIK?

PTT şubeleri haftanın 5 günü açıktır. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)

PTT

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

6 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.

Tarihçe

İlk posta teşkilatı, Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devleti'nin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur. İlk postahane ise İstanbul'da Yeni Camii avlusunda Postahane-i Amire adı ile açılmıştır. İlk memurlar Süleyman Ağa, tahsildar Sofyalı Ağyazar Türkçe dışında yazılmış gönderilerin adreslerini tercüme etmek üzere mütercim olarak atanmışlardır. 1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra Türkiye'de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur.

1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür. 1876 yılında milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işleminin kabulüne başlanmıştır. 23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manuel telefon santralının İstanbul'da hizmete verilmesinden sonra Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan PTT Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığına, 1939'da ise Ulaştırma Bakanlığına bağlanarak hizmet vermeye devam etmiştir. 1954 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsüne geçirilmiştir.

18 Haziran 1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup, 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya başlamıştır. 29 Ocak 2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı kanunun 24. maddesi ile "T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği

PTT, 17 Eylül 2012 tarihinden itibaren köprü ve otoyollarda KGS ve OGS yerine kullanılmaya başlanarak tüm Türkiye'ye yayılması planlanan Hızlı Geçiş Sistemini hayata geçirdi. Tüm Türkiye'deki PTT Şubelerinden alınabilen HGS etiketleri ile KGS ve OGS'deki bekleme süresi tamamen ortadan kaldırılarak Başta İstanbul'un köprüleri olmak üzere tüm Köprü ve otoyollarda zaman ve yakıt kaybının önüne geçilmiş oldu.