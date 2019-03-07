Adalet Bakanlığı 15 bin memur personel alımında, katip alımı, mübaşir, ikm ve şoför alımı ne vakit yapılacak, Adalet Bakanlığı memur alımlarına kimler müracaat yapabilir? Yayımlanması beklenen ilanlar hakkında tüm detayları haberimizde sizler için derledik. 2019 yılına girilmesi ile beraber kamuya personel alımlarında da hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı, yeni personel alımları olacağını açıklamıştı. Bu açıklama üzerine binlerce vatandaş başvuru şartlarını merak etmeye başladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzerine 15 bine yakın kişi alınacak. Hakkaniyet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...