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  • 07.03.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 11:58

2019 yılı (Katip, Mübaşir, İKM Şoför) alım başvuru şartları

'nın yapacağı personel alımı ile ilgili merakla beklenen açıklama geldi. Açıklamaya göre 15 bin civarında memur alımı (Katip, Mübaşir, İKM Şoför ve infaz koruma memuru alınacak. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Nasıl müracaat yapılır? İşte tüm detaylar haberimizde. Bu arada Adalet Bakanlığı memur personel alımı için de geçen yıllarda yapılan açıklamalar dışında bir açıklama bulunmuyor. Daha önceki alımlarda bakanlık ve Ceza ve Tevkifevleri bünyesine memur personel alımları yapılmıştı.

Adalet Bakanlığı 15 bin memur personel alımında, katip alımı, mübaşir, ikm ve şoför alımı ne vakit yapılacak, Adalet Bakanlığı memur alımlarına kimler müracaat yapabilir? Yayımlanması beklenen ilanlar hakkında tüm detayları haberimizde sizler için derledik. 2019 yılına girilmesi ile beraber kamuya personel alımlarında da hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı, yeni personel alımları olacağını açıklamıştı. Bu açıklama üzerine binlerce vatandaş başvuru şartlarını merak etmeye başladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzerine 15 bine yakın kişi alınacak. Hakkaniyet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

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