İŞKUR’dan 114.389 personel alımı! Başvurular başladı, hemen her meslekten iş ilanlar yayınlandı



Depo İşçisi (Elleçleme) 1090

Forklift Operatörü 1034

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 988

Büro Memuru (Genel) 962

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 932

Reyon Görevlisi 920

Market Elemanı 913

Elektrikçi (Genel) 837

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 814

Bulaşıkçı (Stevard) 769

Mutfak Görevlisi 756

Betonarmeci 752

Perakende Satış Elemanı (Gıda) 723

İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Başvurulur? Her ilanda farklı başvuru şartları bulunuyor. Adayların, kendi becerileri ve özelliklerine uygun işlere başvurması oldukça önemli. İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden, uygun alanı seçerek başvurunuzu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Detaylı bir CV oluşturmak, başvurunuzun hızlıca onaylanmasına olanak sağlar.

İŞKUR İş İlanlarına Nereden Bakılır? İŞKUR bürolarına gitmeye zamanı olmayanlar veya internet üzerinden iş başvurusu yapmak isteyenler için İŞKUR'un online şubesi imdada yetişiyor. Türkiye genelindeki kamu ve özel sektör iş ilanları, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresinde yer alıyor.

İŞKUR İlanlarına Nasıl Bakılır ve Başvurulur? İŞKUR'a TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, 'İş Arayan' olarak iş ilanlarına ve size uygun işlere bakabilirsiniz. İŞKUR ilanlarına başvurmak için, kuruma kayıtlı olmanız gerekmekte. Profiliniz pasifse, 'Özgeçmiş' butonuna basarak bilgilerinizi güncelleyip hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. İŞKUR'a üye olmak ve iş başvurusu yapmak ücretsizdir.