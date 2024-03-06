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İŞKUR'dan 114.389 personel alımı! Başvurular başladı, hemen her meslekten iş ilanlar yayınlandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu ve özel sektördeki personel açıklarını doldurmak için iş ilanlarını sürekli güncelliyor. Mart ayında, çeşitli meslek gruplarından toplam 114.389 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, bu fırsatlara nasıl ulaşabilirsiniz? İşte, İŞKUR güncel iş ilanlarına dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 11:13 Güncelleme 06 Mart 2024, 11:13
İŞKUR’dan 114.389 personel alımı! Başvurular başladı, hemen her meslekten iş ilanlar yayınlandı

İŞKUR, iş arayan vatandaşlara kamu ve özel sektördeki iş fırsatlarını sunarak, kariyer yolculuklarında önemli bir köprü görevi görüyor. Mart ayında yapılacak 114.389 personel alımı, birçok kişiye yeni iş imkanları sunuyor. İŞKUR'un sağladığı bu fırsatlardan yararlanmak için gerekli adımları takip ederek, kariyerinize yön verebilirsiniz.

Hem devlet hem de özel kurumların personel alımları artış gösteriyor. İŞKUR, vatandaşların mesleki beklentilerine ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarını sunmaya devam ediyor. İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

İŞKUR Açık İş İlanları

Beden İşçisi (Genel) 23760
Temizlik Görevlisi 3685
Satış Elemanı / Danışmanı 2707
Servis Elemanı (Garson) 2071
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 1582
Paketleme İşçisi 1559
Makineci (Dikiş) 1558
Ambar/Depo Görevlisi 1514
Konfeksiyon İşçisi 1457
Ön Muhasebeci 1419
Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag Kaynakçısı) 1262
Şoför-Yük Taşıma 1207
Kasiyer 1144


Depo İşçisi (Elleçleme) 1090
Forklift Operatörü 1034
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 988
Büro Memuru (Genel) 962
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 932
Reyon Görevlisi 920
Market Elemanı 913
Elektrikçi (Genel) 837
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 814
Bulaşıkçı (Stevard) 769
Mutfak Görevlisi 756
Betonarmeci 752
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 723

İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

Her ilanda farklı başvuru şartları bulunuyor. Adayların, kendi becerileri ve özelliklerine uygun işlere başvurması oldukça önemli. İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden, uygun alanı seçerek başvurunuzu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Detaylı bir CV oluşturmak, başvurunuzun hızlıca onaylanmasına olanak sağlar.

İŞKUR İş İlanlarına Nereden Bakılır?

İŞKUR bürolarına gitmeye zamanı olmayanlar veya internet üzerinden iş başvurusu yapmak isteyenler için İŞKUR'un online şubesi imdada yetişiyor. Türkiye genelindeki kamu ve özel sektör iş ilanları, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresinde yer alıyor.

İŞKUR İlanlarına Nasıl Bakılır ve Başvurulur?

İŞKUR'a TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, 'İş Arayan' olarak iş ilanlarına ve size uygun işlere bakabilirsiniz. İŞKUR ilanlarına başvurmak için, kuruma kayıtlı olmanız gerekmekte. Profiliniz pasifse, 'Özgeçmiş' butonuna basarak bilgilerinizi güncelleyip hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. İŞKUR'a üye olmak ve iş başvurusu yapmak ücretsizdir.

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

İŞKUR'a kayıt olmak için iskur.gov.tr adresini ziyaret edin ve "İnternet Şubesi"ne tıklayın. 'İş Arayan' olarak 'Üye Ol' seçeneğine tıklayıp, üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra, kimlik ve iletişim bilgilerinizi girerek kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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