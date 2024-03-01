Sağlık sektörü, özellikle şehir hastaneleri aracılığıyla, geniş bir yelpazede iş imkanları sunmaktadır. Her bir hastane, farklı pozisyonlar ve şartlar açısından adaylara çeşitli seçenekler sunar. Bu, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsattır.