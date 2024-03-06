İş Arayanlara Müjde! KPSS Şartsız İŞKUR Türk Telekom’da Yüzlerce Pozisyon Açıldı! İşte Kadrolar Başvuru Şartları

Türk Telekom'un KPSS şartsız personel alımı, telekomünikasyon sektöründe kariyer yapmak isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor. Geniş bir yelpazede açılan pozisyonlar, farklı yetenek ve becerilere sahip adaylar için çeşitli kariyer yolları açıyor. İlgili adayların belirtilen platformlar üzerinden başvurularını yapmaları tavsiye edilir.
Türk Telekom Personel Alımı Başvuru İçin Genel Şartlar
Adaylarda aranan genel özellikler arasında; telekomünikasyon alanında kariyer yapma hedefi, iş birimlerinin ihtiyaçlarını anlayıp çözüm üretebilme, analitik ve detaycı düşünme, yüksek iletişim becerileri, takım oyununu benimseme, çözüm odaklılık ve sorumluluk alma gibi nitelikler öne çıkıyor. Ayrıca, müşteri ilişkilerinde güçlü, problem çözümünde yaratıcı ve analitik bakış açısına sahip, hızlı değişime uyum sağlayabilen ve iç-dış partilerle etkin iletişim kurabilme yeteneği aranıyor.
İŞKUR Üzerinden Yayınlanan İlanlar
İŞKUR'un resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılan duyuruda, Türk Telekom'un 68 personel alımı yapacağı bilgisi paylaşıldı. İlanlarda yer alan pozisyonlar ve ilan numaraları şöyle:
- Pazarlamacı: 00008074869
- Diğer Teknisyen Ve Teknikerler: 00008074875, 00008083608
- Elektrik-Elektronik Mühendisi: 00008083639
- Diğer Büro Memurları: 00008083650
- Büro Memuru (Genel): 00008123973, 00008089006
Başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden, ilan numarası girilerek yapılabilir.