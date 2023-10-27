Kamu ve şehir hastanelerine en az 18.800 TL maaşla personel alımı: İşte İŞKUR KPSS’siz ve 60 KPSS ile hastane personel alımı başvurusu

İŞKUR ve Kamu İlan sayfaları üzerinden yapılan duyurular, birçok şehir hastanesinin KPSS şartı olmadan ya da düşük KPSS puanıyla personel alımı yapacağını gösteriyor. 2023 yılında şehir hastanelerine yapılan personel alımları, sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Farklı pozisyonlarda ve farklı şehirlerdeki hastanelerde personel alımı yapılıyor. Başvuru süreci ve detayları hakkında bilgi almak için İŞKUR ve Kamu İlan sayfalarını takip edebilirsiniz.