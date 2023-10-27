Kamu ve şehir hastanelerine en az 18.800 TL maaşla personel alımı: İşte İŞKUR KPSS’siz ve 60 KPSS ile hastane personel alımı başvurusu

İŞKUR ve Kamu İlan sayfaları üzerinden yapılan duyurular, birçok şehir hastanesinin KPSS şartı olmadan ya da düşük KPSS puanıyla personel alımı yapacağını gösteriyor. 2023 yılında şehir hastanelerine yapılan personel alımları, sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Farklı pozisyonlarda ve farklı şehirlerdeki hastanelerde personel alımı yapılıyor. Başvuru süreci ve detayları hakkında bilgi almak için İŞKUR ve Kamu İlan sayfalarını takip edebilirsiniz.
Türkiye genelinde birçok şehir hastanesi personel alımı için ilan yayımladı. İşte bazı şehir hastanelerinin personel alım ilanları:
Tekirdağ Şehir Hastanesi: Hasta refakatçisi ve güvenlik görevlisi pozisyonları için alım yapılacak.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi: Sterilizasyon görevlisi, raportör, radyoloji teknikeri, temizlik görevlisi, beden işçisi, şoför ve garson pozisyonları için alım yapılacak.
İzmir Şehir Hastanesi: Sterilizasyon görevlisi pozisyonu için alım yapılacak.
Konya Şehir Hastanesi: Temizlik görevlisi pozisyonu için alım yapılacak.
Eskişehir Şehir Hastanesi: Temizlik görevlisi pozisyonu için alım yapılacak.
Ordu Şehir Hastanesi: Beden işçisi pozisyonu için alım yapılacak.
Adana Şehir Hastanesi: Sterilizasyon görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için alım yapılacak.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi: Sağlık teknikeri ve laboratuvar teknikeri pozisyonları için alım yapılacak.
Mersin Şehir Hastanesi: Garson pozisyonu için alım yapılacak.