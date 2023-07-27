En az 18.350 TL maaşla KPSS şartsız şehir hastanesi işçi alım ilanları geldi: İşte temizlik görevlisi, Hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

Son günlerde, 12 ilin şehir hastanelerine işçi ve personel alımı yapılacağı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden duyuruldu. Söz konusu ilanlara başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar başvuru yapmak için "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adresini ziyaret ederek, ilgili ilan numarasını kullanarak başvurularını tamamlayabilirler.
Şehir Hastanelerine Personel Alımı Yapılacak İller ve Kadrolar
Şehir hastanelerinin Yap İşlet Devret modeliyle yapıldığı bilinmektedir. Bu hastanelerde çalıştırılmak üzere işçi alımları, yüklenici firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Başvuru İçin Gereken Şartlar
İlgili personel alım ilanlarına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Minimum ilkokul mezunu olmak,
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik, yaşlılık veya malullük maaşı almamak.
Hastanelerdeki Personel Alım İlanları
Bazı şehir hastaneleri ve bu hastaneler için alınacak personel kadroları aşağıda belirtilmiştir:
Fethi Sekin Şehir Hastanesi
1 Satış Danışmanı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
1 Temizlik Görevlisi
10 Sterilizasyon Görevlisi
Ankara Etlik Şehir Hastanesi
2 Genel Alan Sorumlusu
1 Hemşire
2 Sterilizasyon Görevlisi
1 Biyolog
1 Tıbbi Laboratuvar Teknikeri
1 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri
Bilkent Şehir Hastanesi
1 Hasta Kabul Kayıt Görevlisi
1 Tıbbi Sekreter
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi
10 Sıhhi Tesisatçı
Bursa Şehir Hastanesi
10 Klinik Destek Elemanı
10 Güvenlik Görevlisi
Manisa Şehir Hastanesi
5 Temizlik Görevlisi