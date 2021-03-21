Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.son bölümde; Tuncay, Hızır'dan çatışmak yerine uzlaşmayı tercih etmesini istedi. Büyük ve kalıcı zafer kazanmak için işbirliği teklifinde bulundu. Hızır, onlara verilen hiçbir şeyin sahibi değil, bekçisi olduğu gerçeğini yüzüne çarptı. Behzat ve İlyas kendilerini öldürmeye gelen Uğur'u ele geçirdi. Behzat, Demir'in kurduğu plan sonrası mekanının önüne giderek hem İdris'in hem de Demir'in gözü önünde Uğur'un kafasına sıktı. Ayrıca mekan baskınından sonra deliye dönen Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı mekanına giderek önce ona gözdağı verdi. Ardından da mekandan çıkar çıkmaz İlyas'a mekanı patlattırdı. Heyecan dolu sahneleriyle bölümün ardından EDHO 187. bölüm fragmanı bekleniyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 187.BÖLÜM FRAGMANI
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölüm fragmanı yayında.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 187.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölümüyle 23 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.