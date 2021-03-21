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    • 22.03.2021 09:08
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    • 22.03.2021 09:08
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    Sert kayaya tosladı! Ağzının payını aldı! 'da ölmeye hazır ol! Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanı 'de izle!

    Tekfur 'nın "Senin kızın benim umrumda bile değil. Benim istediğim tek şey Osman." sözlerinin heyecanı zirvelere çıkardığı 51. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler herkesi şaşırtacak. Nikola ile görüşmeye giden 'u esir eden Togay soluğu 'na giderek 'in karşısında aldı. Esir edilen tekfura karşılık Malhun Hatun'u geri vermeyi teklif etti ve bu teklif oba ahalisini çileden çıkardı. Ardı sıra yaşanan kayıpların ardından çılgına dönen Nikola ise gözünü 'e dikti ve bu doğrultuda da nökerlerini kaybeden Togay ile bir ittifak anlaşması imzaladı. İzleyiciler şimdi heyecanla Kuruluş Osman 51. bölümde neler olacağını merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman'da ölmeye hazır ol! Sert kayaya tosladı!

    Sert kayaya tosladı! Ağzının payını aldı! Kuruluş Osman 51. kısım fragmanında yaşanan detaylar coşkuyu doruklara taşımaya yetecek. Togay'ın menfi istikamette reelleştirdiği hareketi ise ona pahalıya patlayacak. Malhun Hatun babası Umur Bey'e kurulan tuzağın hesabını sormak için imparatorun yanından dönen tekfur Nikola'nın yanına gidecek. Uç bölgesine gelen Noyan'ın oğlu Kara Şaman Togay ile ittifak yapmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Togay başta bu teklifi kabul etmese de nökerlerini kaybetmesinin ardından mecburen Nikola'yla anlaşma yapmak zorunda kaldı. Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanında Osman Bey tüm Türk beylerine ordu toplamak için haber saldığı görülüyor.

    KURULUŞ OSMAN 51.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Diriliş Ertuğrul yapımıyla gerek ülkemizde gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde nam salan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğinde de Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram ikilisinin bulunduğu Bozdağ Film farkıyla kaliteli ve iddialı sahneler çıkaran Kuruluş Osman 50.bölümüyle 24 Mart Çarşamba tarihinde saat 20:00'da akıllardan silinmeyecek sahneleriyle dizi severlerin huzuruna geçecek.

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR

    Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder. Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!

    OSMAN BEY HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

    Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.

        BİZANS-MOĞOL İTTİFAKI DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

        Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl bir strateji geliştirecek? Nikola ve Togay'ın anlaşması uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola'nın asıl planı ne? Noyan'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey'i alt edebilmek için ne yapacak? Kendini temize çıkaran Dündar Bey'in posta oturmak için planı ne? Togay'ın eline düşen Malhun Hatun'un akıbeti ne olacak? Cerkutay'ın ihanetinin arkasında ne var? Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?

        İNTİKAM İSTEYEN NİKOLA UÇ BÖLGESİNE DÖNDÜ, HEDEFİNE SÖĞÜT'Ü KOYDU!

        İmparatorla görüşmek üzere Konstantiniyye'ye giden Nikola, uç bölgesine çok farklı döndü. Flatyos'un intikamını almak için yanıp tutuşan Nikola, imparatordan aldığı ilave kuvvetlerle birlikte İnegöl'e döndü. Saçlarını kazıtan ve Flatyos'un onuruna onun dövmesini yaptıran Nikola, savaş yeminini vurgular biçimde Roma gladyatörlerinin kostümünü giydi.

        İnegöl'e döner dönmez Helen ve Yarhisar Tekfuru Yorgo ile buluşan Nikola, "Ölmeye hazır ol Yorgo! Son bir darbe için bütün tekfurlar askerleriyle hazır olacak. Osman'ın bel kemiğini kırmak için Söğüt'ü alacağız…" sözleriyle planını açıkladı.

        Yorgo'nun itirazına "Osman beyleri topladı. Niyeti İnegöl'ü almak. İnegöl düşerse, niye yaşayacaksın Yorgo? Kalelerinizde, Türklerin arasında yaban otu gibi kalacaksınız. Bunu ister misin?" diyerek cevap veren Nikola, "Osman, İnegöl'ü kuşatmak için hazırlık yaparken, biz onu Söğüt'te vuracağız. İmparator emrime verdiği güçlü bir ordu gönderiyor. Başında Osman'ın öldürdüğü tekfurun kardeşi Kalonoz olacak" diyerek yeni kuvvetlerin müjdesini verdi.

        Osman Bey'e karşı Moğollarla işbirliği yapması gerektiğini bilen Nikola, Helen'e ise "Geyhatu'nun avcı köpeği Kara Şaman Togay ile tanışmamın zamanı geldi" diyerek ittifak için ilk adımı attı ve Togay'ı İnegöl'e çağırttı.

        KARA ŞAMAN TOGAY, BABASI NOYAN'IN RUHUYLA KONUŞTU

        Kara Şaman Togay şaman ayininde kendini toprağa gömdü ve babası Noyan'ın ruhuyla iletişim kurdu.

        Moğol kampına gelen Süleyman ve Melik'le konuşan Togay, bey toyuna düzenlediği saldırının başarısıyla için kendisine övgüler yağdıran Süleyman'a "Ancak bir ahmak zaferiyle övünür…" diyerek çıkıştı ve Osman Bey'in itibarını yerle bir etme planından vazgeçtiğini "İtibar suikastı bitti. Artık kan vakti…" sözleriyle açıkladı.

        Süleyman'ın "Kardeş kanı istediğini sanıyordum" sorusunu "Babam Noyan Osman'ın kanını içmem için acele etmemi söyledi. Osman'ın Gökbörü olduğunu söyledi" diyerek yanıtlayan Togay, 'Gökbörü' efsanesine yabancı olan ikiliye şu sözlerle seslendi: Kurtlar Tengri dağından çıkmıştır. Dört çeşit kurt vardır. Biri Boz Yeleli kurttur. Daldığında sürüyü telef eder yalnızca birini kendine yem yapar. Töresiz kurttur. Yeleli kurt, daldığında sürünün yarısını telef eder, bir tanesini kendine yem yapar. Keyfi töresidir… Bozkurt, bir sürüye daldığında yalnızca bir hayvanı telef eder ve bunun yarısını kendisine yem yapar; öteki yarısını sürüsüne götürür. Bozkurtlar, töreli yaratıklardır. Gökbörü, tüyleri gök renginde olandır. Oğuz Kağan'ın söylediği bin yılda bir gelen kurttur. Geldiği sürüye birlik, güç ve töre getirir. Babamla görünen bilge şamanlar bana Osman'ın Gökbörü olduğunu söyledi…"

        Süleyman ve Melik'in gerilmesine neden olan bu sözlerin ardından Togay, Osman Bey'e karşı planını değiştirdiğini "O benim sürüme sadece benim için dalacak… Ondan önce davranmalıyım" sözleriyle açıkladı.

        Papa'nın ajanlarının ise Togay'a bir teklifi vardı. Süleyman, "Sürüne güç katmak için sana teklifte bulunmaya geldim" diyerek Nikola'nın ittifak teklifini Togay'a iletti.

            ŞEYH EDEBALI'DAN HABEŞ KRALI NECAŞİ KISSASI

            Şeyh Edebalı dergahındaki sohbette Habeş kralı Necâşî'nin kıssasını anlattı. Dervişler ve ahilerin yanı sıra Demirci Davud Bey, Abdulrahman Gazi ve Kumral Abdal'ın da katıldığı sohbette, Şeyh Edebalı "Bir başına kılıç ile fetih tamam olmaz" diyerek gönüllere girmenin esas olduğu mesajını verdi.

            Şeyh Edebalı "Beyler gaziler gaza edecek, ahiler işleyecek o vakit fetih olacak. Bir başına kılıç ile fetih tamam olmaz. Lügatte açmak değil mi manası? Kılıç dıştan açtı, içten ne açacak… Allah'ın davetine açmak. Kılıçla sur kapısı açılır, ya gönül kapısı nice açılacak? Gönlünü Müslüman eyleyemediğin kılıç ile Müslüman mı olacak?" ahilerin önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Ahi işleyecek, üretecek, satacak, alacak, yapacak, eyleyecek. Aşına, işine tartısına hile karıştırmayacak. Kılıcın aldığını mamur eyleyecek. Bayındır kılacak. Refaha kavuşturacak. Madem ki halka hizmet hakka hizmet... O vakit fetih tamam olacak. Beldeler Türk, beldeler İslam beldesi olacak! Belde belde akıbet devlet olacak! Madem ki çağrımız var, o vakit bileceğiz ki davet hal ile. Halimizi düzelteceğiz. Müslüm, gayrimüslim cümle halka, işimizde aşımızda adil olacağız! Debbağ Hasan, Rum komşusuna adil olmazsa burda bize bir devlet olmayacak… Demirci Davud Bey örsünde evvel nefsini dövmezse bu topraklarda bize bir devlet olmayacak! Halimiz adalet üzre olmadan olmayacağız!"

            Şeyh Edebalı mesajını Asr-ı Saadet'ten bir kıssa ile tamamladı: "Rivayettir ki Mekkeli müşriklerin zulmü arttıkça artar idi. Müşrik zulmü öyle bir hal almıştı ki ashabın ileri gelenleri dahi bu zulümden paylarına düşeni almaktaydı. Ashabının çektiği zulmün günden güne arttığını gören Efendimiz hüzne gark olurdu. Akıbet bu zulümden ashabını kurtarmak için bir karara vardı. Ve müminleri Habeş kralı Necâşî'ye gönderdi. Necâşî bir Hristiyan idi ve şüphesiz ki efendimiz onun Hristiyan olduğunu bilmekte idi. Yine de onlara dedi ki Necâşî'ye gidin, o adil bir kraldır!' Mesele tastamam budur. Efendimiz, Necâşî Müslüman, Hristiyan, Musevi yahut Mecusi demedi. O adildir dedi! Bizim için efendimizden başkaca ölçü yoktur! O vakit ya ölçüye uyacağız, olacağız, ya da uymayacak, yok olacağız."

            KURULUŞ OSMAN'A DEV TRANSFER!

            Olay örgüsünü Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın yazdığı, genel yönetmenliğinde Metin Günay'ın yer aldığı, gerek zengin oyuncu kadrosu gerekse etkileyici senaryosu ve başarılı prodüksiyonu ile gerilim tufanı estirerek her hafta birincilik tahtını hiçbir rakibine kaptırmayan Kuruluş Osman 50.bölüm fragmanı aktarıldı. Kuruluş Osman'da usta isim Teoman Kumbaracıbaşı'nın üstlendiği Kara Şaman Togay karakterinin gelişi izleyenleri heyecanlandırdı.

            GELİR GELMEZ ADINDAN SÖZ ETTİRDİ!

            Çarşamba günlerinin efsanesi olarak anılan Kuruluş Osman dizisine yakın bir zamanda Kara Şaman Togay rolüyle Teoman Kumbaracıbaşı dahil oldu. Teoman Kumbaracıbaşı performansıyla kısa sürede izleyicilerin takdirini ve büyük beğenisini kazandı. Ünlü oyuncu ATV'nin YouTube kanalında bir röportaj yaptı. Teoman Kumbaracıbaşı diziye dair "Bozdağ Film platosu, muazzam bir plato. Ülkenin bir kazancıdır bu. Geleceğe güven veren bir şey çünkü bu çapta bir prodüksiyonu sorunsuz çekebildiğimizin ispatıdır 'Kuruluş Osman'. İnsan mesleğinin böyle bir döneminde bu kadar büyük bir prodüksiyonda çalışmanın kıvancını yaşıyor." dedi ve setin ilk gününde yaşadıklarını anlattı.

            "BOZDAĞ FİLM PLATOSU ÜLKENİN BİR KAZANCIDIR"

            Togay karakterine hayat veren Teoman Kumbaracıbaşı Bozdağ Film Platosu ile ilgili düşüncelerini ve yaşadığı heyecanı "Bozdağ Film platosu, muazzam bir plato. Ülkenin bir kazancıdır bu.

            Geleceğe güven veren bir şey çünkü bu çapta bir prodüksiyonu sorunsuz çekebildiğimizin ispatıdır 'Kuruluş Osman'. İnsan mesleğinin böyle bir döneminde bu kadar büyük bir prodüksiyonda çalışmanın kıvancını yaşıyor. Hem çok hızlıyız, dünya ile çok iyi rekabet edebiliyoruz ve bir de izleniyor.

            Sadece ülkemizde değil, ülke dışında da izleniyor. Bu da sinemanın, seyirci üzerinde zaman zaman diplomasiden, savaştan ne kadar daha etkili olduğunu gösteriyor. O açıdan böyle bir projeyle karşılaşmış olmaktan mutluyum" sözleriyle ifade etti.

            "BURASI BÜYÜK BİR LOKOMOTİF"

            'Kuruluş Osman' dizisine adaptasyon süreci ve ekibin çalışma temposuyla ilgili ise "Burası büyük bir lokomotif ve çok hızlı giden bir tren.

            Trende kalabilmek için senin de çok hızlı olman lazım. 'Üç bölüm sonra ısınayım, oynarım' deme gibi bir şansın yok. Çok hızlı adapte olacaksın, çok hızlı karakteri oluşturacaksın.

            Seyircinin izlerken sıkılmaması için set ekibi çok yüksek bir çaba gösteriyor. Hepsi muazzam çalışkan ve işini iyi bilen insanlar. O yüzden ben de çok rahat ettim, ekiple de çok hızlı kaynaştım" şeklinde konuştu.

            "TOGAY ÇOK ACIMASIZ BİR KARAKTER"

            Canlandırdığı Togay karakteri hakkında açıklamalarda bulunan Kumbaracıbaşı "Bir defa, Togay çok acımasız bir karakter. Acımasız olması da gerekiyor çünkü başka türlü hayatta kalamaz. Bir şeyin problem olup olmayacağını önceden sezebiliyor. Belki doğadan, topraktan aldığı bir kuvvet var.

            Doğayla bütünleşik biri olduğu için belki o gücü daha yoğun bir şekilde kullanabiliyor. Ben Togay karakterinin hikayeye yakıştığını düşünüyorum. Bu rol bana verildiği için çok şanslıyım. Gelen tepkileri fırsat buldukça okuyorum. Çok başarılı bir Noyan karakterinin oğlu olarak, bir miras devralarak gittik ama mahcup olmadık diye de düşünüyorum" dedi.

            "MÜTHİŞ BİR SANAT YÖNETİMİ VAR"

            Setten hatıra olarak yanınızda ne götürmek isterdiniz sorusuna esprili bir dille "Şuradan bir köyü alıp götürmek isterdim. Yaşadığımız dünyadan hiçbir farkı olmayan müthiş bir sanat yönetimi var.

            Bu muazzam işin karşılığını seyirci zaten veriyor. İleride, başka koşullarda çok daha iyi işler de yapacağımızı düşünüyorum" yanıtını verdi.

            "TOPRAKTAN ÇIKIP MOĞOLCA KONUŞTUM"

            Çektikleri arasında en çok etkisinde kaldığı sahneyi anlatırken heyecanlanan Kumbaracıbaşı "Her sahnede bir şaşkınlık yaşıyorum ama herhalde şu ana kadar çektiklerimin şahı topraktan çıkma sahnesidir.

            Tabii Osman'ın sözlerini de ciddiye almak lazım çünkü benim geleceğimin ne olacağıyla ilgili Osman'ın sözlerde saklı. Son bölümdeki sözlere de seyirci dikkat ederse benim hikayemin nasıl gelişeceği orada var.

            Toprak altındaki sahne ile ilgili bana çok fazla 'Fotomontaj mı?' diye soru geldi. Orada hiçbir şey fotomontaj değil. Toprağın altında 'İyi misin?' diye sorduklarında cevap veremiyorsun mesela. Pipetle de nefes almıyorsun, bir süre toprağın altında kalıyorsun. 5-10 dakika kadar süren sahne, hayatımda çektiğim en ilginç sahnedir. Topraktan çıkıp Moğolca konuşmak hayalinde bile şaşıracağın bir şey ama çok güzel oldu. Ben çıkan sonuçtan çok mutluyum" sözleriyle karakterinin geleceği hakkında da izleyiciye bir tüyo verdi.

            Kumbaracıbaşı 'Kuruluş Osman' ekibine ve izleyicisine teşekkür etti: "Diziye yeni dahil oldum ama hem ekibimin, hem yönetmenlerimin, hem yapımın gösterdiği olağanüstü destek, Togay karakterini canlandırmakta bana ışık oldu. Seyirci de Togay karakterini sevdi. Hepinize çok teşekkür ederim.
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