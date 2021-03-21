Sert kayaya tosladı! Ağzının payını aldı! Kuruluş Osman 51. kısım fragmanında yaşanan detaylar coşkuyu doruklara taşımaya yetecek. Togay'ın menfi istikamette reelleştirdiği hareketi ise ona pahalıya patlayacak. Malhun Hatun babası Umur Bey'e kurulan tuzağın hesabını sormak için imparatorun yanından dönen tekfur Nikola'nın yanına gidecek. Uç bölgesine gelen Noyan'ın oğlu Kara Şaman Togay ile ittifak yapmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Togay başta bu teklifi kabul etmese de nökerlerini kaybetmesinin ardından mecburen Nikola'yla anlaşma yapmak zorunda kaldı. Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanında Osman Bey tüm Türk beylerine ordu toplamak için haber saldığı görülüyor.
KURULUŞ OSMAN 51.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Diriliş Ertuğrul yapımıyla gerek ülkemizde gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde nam salan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğinde de Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram ikilisinin bulunduğu Bozdağ Film farkıyla kaliteli ve iddialı sahneler çıkaran Kuruluş Osman 50.bölümüyle 24 Mart Çarşamba tarihinde saat 20:00'da akıllardan silinmeyecek sahneleriyle dizi severlerin huzuruna geçecek.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR
Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder. Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!
OSMAN BEY HERKESİ ŞAŞIRTIYOR
Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.