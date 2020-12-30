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Akıncı'nın gazeteci Nergis'i Büşra Develi'nin annesini görenler şaştı kaldı! Büşra Develi'nin annesi adeta ablası gibi duruyor...

Akıncı'nın gazeteci Nergis'i Büşra Develi'nin annesini görenler şaştı kaldı! Büşra Develi'nin annesi adeta ablası gibi duruyor... Yeni yılın ilk dizisi Atv'den geldi. Akıncı 1 Ocak 2021'de izleyicisi ile buluşacak. Son 2 gün kala heyecanın dozu arttı, Akıncı dizisi oyuncuları mercek altına alındı. Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi dikkat çeken isimler arasında olurken, güzel oyuncunun annesiyle abla-kardeş gibi görünmesi sosyal medyada gündem oldu. Büşra Develi'nin hayat verdiği Nergis Emiroğlu, Akıncı dizisinde başarılı bir gazetecidir. Daha önce birçok olayın netlik kazanmasına yardımcı olmuştur ve birçok cinayeti de ortaya çıkarmıştır. Başarılı gazeteci tüm ülke tarafından tanınmaktadır. Ancak Nergis Akıncı'nın kim olduğunu bulmak ve Türkiye'nin unutulmaz gazetecileri arasında girmek istemektedir.

30.12.2020 09:59 - Son Güncelleme: 30.12.2020 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





