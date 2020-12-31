Yılbaşında diziler ne kadar ara verecek 2021? Yılbaşında diziler var mı, neden yok?

Yılbaşı bu sene tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs gölgesinde kutlanacak ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 31 Aralık Perşembe gecesi yılbaşına evde girecek olan vatandaşlar da Yılbaşında diziler var mı, 31 Aralık hangi diziler yayınlanacak gibi soruların yanıtını araştırıyor. Kanallar yılbaşı haftasında yeni bölüm yayınlamıyor çünkü kanalların reklam payları her yıl yeniden belirleniyor. Bu yüzden yeni yılın ilk haftası kanallara reklam payı ödenmez ya da çok az ödenir. Bu yüzden de yeni bölüm yayınlanamaz. Peki Yılbaşında hangi diziler yayınlanacak? Olmayanlar ne zaman yayınlanacak?
Ocak ayının başlaması ile birlikte bazı dizilerin bir hafta bazı dizilerin ise 2 haftalık reklam anlaşmalarından kaynaklanan bir ara vermeleri bekleniyor. Daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu konuda açıklama yapmış ve Yılbaşından sonra 2 haftalık ara vereceklerini duyurmuştu.
31 Aralık Perşembe akşamı dizilerin yeni bölümleri olmayacak çünkü yılbaşı akşamı olduğu için televizyonda yılbaşı özel dizi ve programlar yayınlanacak.
2021 YILBAŞI DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Güncelleme: 2021 yılbaşı akşamında ve haftasında dizilerin bazıları 1 bazıları 2 hafta ara verecek. Yılbaşı haftasında yayınlanmayacak dizilerin yeni bölümleri ne zaman güncel liste;
Bir Zamanlar Çukurova- Yeni Bölüm 7 Ocak Perşembe 2021
Mucize Doktor- Yeni Bölüm 7 Ocak Perşembe 2021
Alev Alev- Yeni Bölüm 7 Ocak Perşembe 2021
Sol Yanım- Yeni Bölüm 7 Ocak Perşembe 2021
İyi Aile Babası- Yeni Bölüm 7 Ocak Perşembe 2021
Kırmızı Oda- Yeni Bölüm 8 Ocak Cuma 2021
Ramo- Yeni Bölüm 8 Ocak Cuma 2021
Kuzey Yıldızı İlk Aşk- Yeni Bölüm 9 Ocak Cumartesi 2021
Arka Sokaklar- Yeni Bölüm 8 Ocak Cuma 2021
Arıza- Yeni Bölüm 10 Ocak Pazar 2021
Hercai- Yeni Bölüm 10 Ocak Pazar 2021
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Yeni Bölüm 19 Ocak Salı 2021
31 ARALIK 2020 YILBAŞI AKŞAMI TELEVİZYON KANALLARI YAYIN AKIŞI
STAR TV - İBO SHOW
Star TV bu sene yılbaşı akşamında İbo Show yılbaşı özel programı yayınlayacak. İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı ve birbirinden özel şarkıcıların ünlü isimlerin konuk olduğu yılbaşı programına bu yılbaşı gecesinde Bülent Ersoy, Seda Sayan ve Hande Yener konuk oluyor.
KANAL D - ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL
Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı özel bölümü ile 31 aralık akşamında Kanal D de yayınlanacak. Yılbaşı özel programında Çok Güzel Hareketler ekibinden konuk oyuncular yer alacak.
ATV - KİM MİLYONER OLMAK İSTER
Atv 2021 yılbaşına Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile girmeyi tercih etti. Çünkü tüm seyircilere hitap ediyor. Kim Milyoner Olmak İster 2021 yılbaşı özel programına Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu ve Burak Kut konuk olacak.
TV8 - O SES TÜRKİYE
Sezon boyunca pandemi sebebiyle ekranlarda yer almayan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek.
TRT1 - KALK GİDELİM YILBAŞI ÖZEL FİNAL
Kalk Gidelim 4. sezonu ile yayınlanırken yılbaşı gecesine özel bir bölüm ile seyircisine veda ediyor.