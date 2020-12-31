Yılbaşında diziler ne kadar ara verecek 2021? Yılbaşında diziler var mı, neden yok?

Yılbaşı bu sene tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs gölgesinde kutlanacak ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 31 Aralık Perşembe gecesi yılbaşına evde girecek olan vatandaşlar da Yılbaşında diziler var mı, 31 Aralık hangi diziler yayınlanacak gibi soruların yanıtını araştırıyor. Kanallar yılbaşı haftasında yeni bölüm yayınlamıyor çünkü kanalların reklam payları her yıl yeniden belirleniyor. Bu yüzden yeni yılın ilk haftası kanallara reklam payı ödenmez ya da çok az ödenir. Bu yüzden de yeni bölüm yayınlanamaz. Peki Yılbaşında hangi diziler yayınlanacak? Olmayanlar ne zaman yayınlanacak?