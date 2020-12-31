Yılbaşında diziler var mı? 31 Aralık yılbaşı gecesi hangi diziler var? Kanalların yayın akışı... Koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı başlayacak, vatandaşlar evlerinde yeni yılın gelişini kutlayacak. Yılbaşı akşamı 31 Aralık 2020 Perşembe gününe denk geliyor ve bu akşam hiçbir dizi yayınlanmayacak. Tv 8'de O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 özel programı, Star Tv'de İbo Show, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ekrana gelecek. 31 Aralık 2020 Tv yayın akışı yılbaşı özel yayın akışı...
31 Aralık Perşembe akşamı dizilerin yeni bölümleri olmayacak çünkü yılbaşı akşamı olduğu için televizyonda yılbaşı özel dizi ve programlar yayınlanacak.
31 ARALIK TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?
31 Aralık Tv yayın akışları netleşti. Bu akşam keyifli dakikalar yaşatacak programlara tanınmış isimler misafir olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşına özel konuklarını ağırlayacak. Serdar Ortaç, Burak Kut, Emel Müftüoğlu misafir olacak. Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20:00'de yayında olacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
İbo Show, Yılbaşı özel bölümüyle Perşembe akşamı 20:00'de ekrana gelecek. Programa Bülent Ersoy, Şafak Sezer, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç konuk olacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümü ile ekrana geliyor. Eğlence programında Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Hande Subaşı ve Emircan İğrek gibi isimlerin yanında Çok Güzel Hareketler eski oyuncuları da yer alacak. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişi canlı yayında Kanal D'de yayınlanacak. Çok Güzel Hareketler 2'nin Yılbaşı Özel bölümünde bu sene nefesler tutulacak, büyük ikramiyenin isabet edeceği rakamlar beklenecek. Yılbaşında Milli Piyango bilet sorgulama yapmadan önce, canlı yayında yıl başı çekilişi için sonuçlar izlenebilecek.
TV 8 YAYIN AKIŞI
TV 8'de O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yayınlanacak. Jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyaz ve Ebru Gündeş'in yer aldığı program ünlü yağmuruna tutulacak. Son dönemin en çok konuşulan ismi Hande Erçel ve Kerem Bursin'in yanı sıra, Ezgi Mola ve Enis Arıkan'da sahnede olacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bu akşam 19:30'da ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1 yayın akışından Kalk Gidelim final bölümü ekrana gelecek. Dizide Kubat, Gülşen ve Göksel dizide şarkıları ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Güldür Güldür Show yılbaşı özel bölümü ile ekrana gelecek.