Yılbaşında diziler var mı? 31 Aralık yılbaşı gecesi hangi diziler var? Kanalların yayın akışı... Koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı başlayacak, vatandaşlar evlerinde yeni yılın gelişini kutlayacak. Yılbaşı akşamı 31 Aralık 2020 Perşembe gününe denk geliyor ve bu akşam hiçbir dizi yayınlanmayacak. Tv 8'de O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 özel programı, Star Tv'de İbo Show, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ekrana gelecek. 31 Aralık 2020 Tv yayın akışı yılbaşı özel yayın akışı...