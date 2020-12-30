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Akıncı'nın güzel Nergis'i Büşra Develi paylaştı kısa sürede yayıldı! atv'nin yeni fenomeni Akıncı'nın oyuncuları ve fragmanı...

2021'nin ilk dizisi Akıncı olacak. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşre Develi'nin paylaştığı Akıncı henüz yayın hayatına başlamadı ama fragmanlarıya bile nefesleri kesti. 1 Ocak akşamı izleyiciyle buluşacak olan Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i Büşra Develi o detayı sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Akıncı dizisinin konusu, oyuncuları ve fragmanı...

30.12.2020 17:52 - Son Güncelleme: 30.12.2020 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





