Akıncı'nın güzel Nergis'i Büşra Develi paylaştı kısa sürede yayıldı! atv'nin yeni fenomeni Akıncı'nın oyuncuları ve fragmanı...
2021'nin ilk dizisi Akıncı olacak. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşre Develi'nin paylaştığı Akıncı henüz yayın hayatına başlamadı ama fragmanlarıya bile nefesleri kesti. 1 Ocak akşamı izleyiciyle buluşacak olan Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i Büşra Develi o detayı sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Akıncı dizisinin konusu, oyuncuları ve fragmanı...
30.12.2020 17:52
- Son Güncelleme: 30.12.2020 17:52
AKINCI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atv ekranlarında izleyicisine kısa sürede kavuşacak olan Akıncı'nın yayın tarihi açıklandı. Sıra dışı senaryosu, aksiyon sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
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