Masterchef'te haftalık oynanan dokunulmazlık oyunları ile 6 yarışmacı eleme potasına giriyordu. Pazar günü ise bu altı yarışmacının verdiği mücadeleden en kötü tabağı çıkaran kişi eleniyordu, şimdi ise bazı değişiklikler yapıldı. Peki Masterchef yeni eleme sisteminde ne gibi farklılıklar olacak? Alınan yeni karar bu hafta uygulanmaya başlanacak. İşte Masterchef'in yeni dönemine dair ayrıntılar…
ELEME POTASINA 3 KİŞİ GİRECEK!
Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'te lezzet yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Haftada 6 eleme adayının belirlendiği yarışmada oyunun kuralları değişti. Yarından itibaren haftada üç gün dokunulmazlık mücadelesi ve eleme adayı belirleyecek olan oyun ekranlara gelecek ve böylece üç kişi elenmemek adına tüm hünerlerini sergileyecek.
MASTERCHEFTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
MasterChef'te iki takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve her oyun sonrasında kaybeden takımdan iki eleme adayı çıkartılıyordu. Hal böyleyken bir hafta içerisinde yarışmacılar arasından altı eleme adayı belirleniyordu ve bu altı yarışmacı arasında oynanan eleme oyunu sonrasında bir kişi yarışmaya veda ediyordu.
MasterChef Türkiye'nin yeni kurallarına göre; artık dokunulmazlık oyunu her hafta Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 3 gün gerçekleşecek. Her oyun sonrasında ise birer eleme adayı çıkartılmış olacak. Böylece belirlenen 3 eleme adayı ile eleme oyunu oynanacak.
MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNUNDA DEĞİŞİKLİK!
MasterChef Türkiye'de oyunun kuralları değişti. Artık her Salı yarışmacılar ödül oyunu için mücadele edecek. Bu oyunda kazanan yarışmacılara birbirinden özel ödüller verilecek.