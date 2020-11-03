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    • Magazin
    • 03.11.2020 13:26
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    • 03.11.2020 13:26
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    ? Tokelli kaç yaşında, , ?

    Gündemde ? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. TV8’in fenomen yarışması 2020 Masterchef Türkiye ilgiyle izleniyor ve yarışmacılarının hayatları da merak ediliyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında da yer alıyor. Hem yemekleriyle hem de konuşmalarıyla ön plana çıkan kaç yaşında, , ?

    takvim.com.tr
    Masterchef Esra kimdir?

    Daha önce Yemekteyiz programında da yarışan Esra Tokelli Masterchef'in iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor. Zaman zaman eleme potasına girse de kendine ve el lezzetine olan güveni ile ön plana çıkan ve diğer yarışmacılara sözünü esirgemeyen yarışmacının hayatına dair bilgiler merak edilerek araştırılıyor. Masterchef Esra kimdir? Masterchef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli, evli mi?

    MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

    MasterChef Esra, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Esra Tokelli, ev hanımı olup geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.
    24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, "şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef'teyim" diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.

    Esra Tokelli'nin Instagram hesabı: https://www.instagram.com/esratokelli/

    MASTERCHEF ESRA HANGİ TAKIMDA YER ALIYOR?

    MAVİ TAKIM

    Emir

    Furkan

    Esra

    Eray

    Ayyüce

    Sefa

    KIRMIZI TAKIM

    Serhat

    Barbaros

    Uğur

    Özgül

    Ebru
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