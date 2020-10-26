NEJAT ALP KİMDİR?

Nejat Alp, 9 Kasım 1952 tarihinde İstanbul'da ailenin tek çocuğu olarak doğdu. Nejat Alp yaş olarak 67 yaşındadır. Nejat Alp'ın babası Artvin annesi ise Ayvalık doğumludur. Okul hayatına Cerrahpaşa Deneme İlkokulu'nda başladı. Ortaokul ve liseyi ise Özel İstanbul Koleji'nde tamamldı. Ailesel sorunlar nedeniyle üniversiteye gidemedi. Müzik hayatına başlamadan önce emlaçılık ve balıkçılık yaptı. Bir süre dayısının yanında tahta bavul yapımında çalıştı. 1970 yılında tanıştığı Mavi Yıldızlar müzik grubuyla profesyonel anlamda müziğe giriş yaptı.

İstanbul'un en büyük gazino ve gece kulüplerinde bass gitar çalarak sahnelere adım atan Nejat Alp sonraki yıllarda patronu Kazım Şahin'in ısrarı üzerine piyano dersleri almaya başladı. 1978 yıllında lokallerde konserler vermeye başladı.

Nejat Alp 1983 yılında Dilek Alp ile hayatını birleştirdi. Melis ve Beste ismini verdikleri iki kızları bulunan Nejat Alp evliliğinin çok güzel gittiğini dile getirmeyi ihmal etmiyor. Çok mutlu olduğunu anlatan Alp, "Evliliğim Allah'ıma şükürler olsun çok iyi gidiyor. Dünyada cennet veya cehennemin insanın karısı veya kocası olduğuna inanıyorum. Eğer bu dünyada kabahatiniz çoksa dünyadaki cehennem eşiniz olur. Bu benim ikinci evliliğim. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun 35 yıllık evlilik hayatımda bir tek tartışmamız bile olmamıştır. Münakaşa ve münazara bile aramızda olmadı. Çok mutluyuz Allah'ıma şükürler olsun" ifadelerini kullanmıştı.