ALBÜMLERİ:

Nejat Alp 2 (1977)

Tavernadan Sevgilerle (1979)

Evlendiğin Gün (1980)

Tavernada (1984)

Yenildim Gözlerine (1985)

Büyümü Yaptın (1985)

Tavernada 2 (1985)

Boğaziçi Geceleri (1986)

Sitemim Var (1986)

Mehtaplı Geceler (1986)

Romantik Taverna (1986)

Canımdan Can İste (1987)

Bir şey Unutmadın Mı (1987)

Tövbe (1987)

Bizim Taverna (1987)

Sevenlerin Tavernası (1987)

Sabret Gönül (1987)

Seninleyim - Sıksa Da Canımı (1988)

Dön Be Kadınım (1988)

Yandı Gönlüm (1989)

Sultanım (1989)

Gökten Üç Elma Düşsün (1990)

Londra Konseri (1991)

New York Konserleri '92 (1992)

Her Mevsim (1996)

Yasak Aşk (1999)

Nerdesin (2000)

2006 Berlin Konseri (2006)

Bir Öpsem (2007)

Nabza Göre Şerbet (2011)