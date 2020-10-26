Bir süredir ekranlardan uzak olan Nejat Alp katıldığı televizyon programıyla gündeme geldi. Şarkılarıyla hafızalara kazınan Nejat Alp bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olarak şarkılarını seslendirdi. İzleyiciler merakla Nejat Alp kimdir? Nejat Alp nereli, evli mi, şarkıları neler? Sorularının yanıtlarını arar oldu. İşte ayrıntılar…
NEJAT ALP KİMDİR?
Nejat Alp, 9 Kasım 1952 tarihinde İstanbul'da ailenin tek çocuğu olarak doğdu. Nejat Alp yaş olarak 67 yaşındadır. Nejat Alp'ın babası Artvin annesi ise Ayvalık doğumludur. Okul hayatına Cerrahpaşa Deneme İlkokulu'nda başladı. Ortaokul ve liseyi ise Özel İstanbul Koleji'nde tamamldı. Ailesel sorunlar nedeniyle üniversiteye gidemedi. Müzik hayatına başlamadan önce emlaçılık ve balıkçılık yaptı. Bir süre dayısının yanında tahta bavul yapımında çalıştı. 1970 yılında tanıştığı Mavi Yıldızlar müzik grubuyla profesyonel anlamda müziğe giriş yaptı.
İstanbul'un en büyük gazino ve gece kulüplerinde bass gitar çalarak sahnelere adım atan Nejat Alp sonraki yıllarda patronu Kazım Şahin'in ısrarı üzerine piyano dersleri almaya başladı. 1978 yıllında lokallerde konserler vermeye başladı.
Nejat Alp 1983 yılında Dilek Alp ile hayatını birleştirdi. Melis ve Beste ismini verdikleri iki kızları bulunan Nejat Alp evliliğinin çok güzel gittiğini dile getirmeyi ihmal etmiyor. Çok mutlu olduğunu anlatan Alp, "Evliliğim Allah'ıma şükürler olsun çok iyi gidiyor. Dünyada cennet veya cehennemin insanın karısı veya kocası olduğuna inanıyorum. Eğer bu dünyada kabahatiniz çoksa dünyadaki cehennem eşiniz olur. Bu benim ikinci evliliğim. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun 35 yıllık evlilik hayatımda bir tek tartışmamız bile olmamıştır. Münakaşa ve münazara bile aramızda olmadı. Çok mutluyuz Allah'ıma şükürler olsun" ifadelerini kullanmıştı.
ALBÜMLERİ:
Nejat Alp 2 (1977)
Tavernadan Sevgilerle (1979)
Evlendiğin Gün (1980)
Tavernada (1984)
Yenildim Gözlerine (1985)
Büyümü Yaptın (1985)
Tavernada 2 (1985)
Boğaziçi Geceleri (1986)
Sitemim Var (1986)
Mehtaplı Geceler (1986)
Romantik Taverna (1986)
Canımdan Can İste (1987)
Bir şey Unutmadın Mı (1987)
Tövbe (1987)
Bizim Taverna (1987)
Sevenlerin Tavernası (1987)
Sabret Gönül (1987)
Seninleyim - Sıksa Da Canımı (1988)
Dön Be Kadınım (1988)
Yandı Gönlüm (1989)
Sultanım (1989)
Gökten Üç Elma Düşsün (1990)
Londra Konseri (1991)
New York Konserleri '92 (1992)
Her Mevsim (1996)
Yasak Aşk (1999)
Nerdesin (2000)
2006 Berlin Konseri (2006)
Bir Öpsem (2007)
Nabza Göre Şerbet (2011)