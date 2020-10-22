Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 169. bölüm! Alpaslan davasından vazgeçmiyor, Yaman Korkmaz için son geliyor...

FAÇALI'NIN KIZI DİDEM İLE AİLESİNİ TANIŞTIRMA SAHNESİ

EDHO son bölümde Emine'nin kendisini aldattığı kadınla birlikte Haşmet'i karşısında görmesi gergin anlara neden oldu. Ancak Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i tanıştırması üzerine herkes şoke oldu. Haşmet'in herkesten sakladığı kızı Didem'i ailesi ile tanıştırma sahnesinde Hızır Reis'in Ceylan'a dönerek, 'Vay arkadaş! Ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum, ha Ceylan?' sözleri geceye damga vurdu.