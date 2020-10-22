Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 169. bölüm! Alpaslan davasından vazgeçmiyor, Yaman Korkmaz için son geliyor...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragman yayınlandı. Atv'nin büyük bir heyecanla 6 sezondur takip edilen dizisi EDHO'da sular durulmuyor. EDHO son bölümde amcası Hızır Çakırbeyli'nin resti sonrası Alpaslan geri adım atmıyor! Yaman Kormaz için yolun sonu mu görünüyor? İşte EDHO 169. bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) son bölümüyle yine milyonlarca kişiyi ekranları başına kilitledi. EDHO 168. bölümde aksiyon tavan yaptı.
EDHO 169. bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisini 27 Ekim Salı akşamı yine aksiyon dolu bir bölüm bekliyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 168. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kaldı.Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetti. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bıraktı.
Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekledi. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kaldı. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verdi.
Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam etti. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan rehin düştü. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koştu. Ancak Hızır Çakırbeyli, Şahin Ağa tarafından getirilen Alpaslan'ı evden kovdu!
Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıktı.
Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, Façalı ailesinde yaşanan gelişme hem façalıları hem de Çakırbeylileri şoke etti.
FAÇALI'NIN KIZI DİDEM İLE AİLESİNİ TANIŞTIRMA SAHNESİ
EDHO son bölümde Emine'nin kendisini aldattığı kadınla birlikte Haşmet'i karşısında görmesi gergin anlara neden oldu. Ancak Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i tanıştırması üzerine herkes şoke oldu. Haşmet'in herkesten sakladığı kızı Didem'i ailesi ile tanıştırma sahnesinde Hızır Reis'in Ceylan'a dönerek, 'Vay arkadaş! Ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum, ha Ceylan?' sözleri geceye damga vurdu.
Hızır Çakırbeyli'nin EDHO dizisinde 3 farklı kadından 4 evladı bulunuyor. Ceylan'ın dünyaya getirdiği Hızır Ali ise yıllar sonra Çakırbeyli ailesi ile bir araya geldi. O yıllardan bir sahneyi hatırlatan Oktay kaynarca, izleyiciyi gülümsetti...