EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca 'sevgilisi Gizem Acar hamile' iddialarının ardından konuştu: İnternet yasası çıkmalı
Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakteri ile 6 sezondur izleyicisinin karşısına çıkan usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın, Gizem Acar ile sevgili olduğu hatta bu ilişkiden bir bebek beklediği yönünde iddialar ortaya atıldı. Hadsiz kişiler tarafından ortaya atılan iddialar hakkında konuşan Oktay Kaynarca, sosyal medyanın geldiği noktaya değindi ve gündemde olan sosyal medya düzenlemesi ile ilgili, 'İnternet yasası çıkmalı' dedi.
Oktay Kaynarca, sevgilisi olduğu iddia edilen Gizem Acar'ın hamile olduğu iddialarına Instagram hesabından açıklık getirdi. Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Hızır Çakırbeylisi'nin geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki Gizem Acar ile sevgili olduğu gündemde yer almıştı. Bu iddianın ardından sosyal medyada hızla yayılan, 'Oktay Kaynarca'nın sevgilisi hamile' iddiası, usta oyuncuyu çileden çıkardı.
Ünlü oyuncunun, Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Sosyal medya insanların kendilerini kendi istedikleri gibi ifade edebilmenin özgürce yaşandığı bir alan ve bence de önemli bir mecra. Ne yazik ki bu alanda da hemen ard niyetle çalışan, bu ard niyetlerini dikkat çekmek, sözüm ona takipçi sayısı arttırmak adına iğrenç boyutlara taşıyan ne olduklarını anlamakta zorlandığımız kişi ve kişiler tarafından yönetilen hesaplar, şer ve gıybet üzerinden beslenerek insanların hayatlarına mutsuzluk da katıyorlar."
"Her sabah kalktığımızda gün geçmiyor ki bir saçmalık, bir iğrençlik, bir yalanla karşılaşmayalım. Artık sosyal medya hesapları sahiplerinin sorumluluğunda olmalı yani hesap sahiplerinin kimlikleri tescil edilmelidir ki yasal düzenmeler doğrultusunda sorumluluklarını bilsinler.
Kendi adıma söylemek isterim ki, kendimle ilgili benden duymadığınız herşey yalandır ve benim adıma bunu yapan herkesle ilgili yasal mücadelem devam edecektir."