EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca 'sevgilisi Gizem Acar hamile' iddialarının ardından konuştu: İnternet yasası çıkmalı

"Her sabah kalktığımızda gün geçmiyor ki bir saçmalık, bir iğrençlik, bir yalanla karşılaşmayalım. Artık sosyal medya hesapları sahiplerinin sorumluluğunda olmalı yani hesap sahiplerinin kimlikleri tescil edilmelidir ki yasal düzenmeler doğrultusunda sorumluluklarını bilsinler.

Kendi adıma söylemek isterim ki, kendimle ilgili benden duymadığınız herşey yalandır ve benim adıma bunu yapan herkesle ilgili yasal mücadelem devam edecektir."