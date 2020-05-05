Pınar Altuğ ile EDHO oyuncusundan şoke eden fotoğraf! 'Jigolo' yorumu yapan takipçiyi ti'ye aldılar
Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ ve EDHO'nun eski oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu sosyal medya gündeminde! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Lütfiye karakteri ile oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Yasemin Sakallıoğlu, Instagram hesabından, geçtiğimiz günlerde Pınar Altuğ'a 'çirkin', eşine de 'jigolo' yorumu yapan takipçisini ti'ye aldı. Eski halini paylaşan Sakallıoğlu'nun fotoğrafını gören Pınar Altuğ da aynı hikayeyi kendi profilinde paylaştı. Yasemin Sakallıoğlu'nun paylaşımının ardından iki oyuncunun da değişimleri merak konusu oldu. Pınar Altuğ, gençlik haliyle dikkat çekti.
05.05.2020 19:37
- Son Güncelleme: 05.05.2020 20:10
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