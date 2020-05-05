Pınar Altuğ ile EDHO oyuncusundan şoke eden fotoğraf! 'Jigolo' yorumu yapan takipçiyi ti'ye aldılar

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman acımasız eleştirilere maruz kalan Pınar Altuğ'a bir takipçisi sosyal medya hesabından, "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?" şeklinde çirkin bir yorumda bulundu.