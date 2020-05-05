RAMAZAN İMSAKİYE
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Pınar Altuğ ile EDHO oyuncusundan şoke eden fotoğraf! 'Jigolo' yorumu yapan takipçiyi ti'ye aldılar

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ ve EDHO'nun eski oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu sosyal medya gündeminde! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Lütfiye karakteri ile oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Yasemin Sakallıoğlu, Instagram hesabından, geçtiğimiz günlerde Pınar Altuğ'a 'çirkin', eşine de 'jigolo' yorumu yapan takipçisini ti'ye aldı. Eski halini paylaşan Sakallıoğlu'nun fotoğrafını gören Pınar Altuğ da aynı hikayeyi kendi profilinde paylaştı. Yasemin Sakallıoğlu'nun paylaşımının ardından iki oyuncunun da değişimleri merak konusu oldu. Pınar Altuğ, gençlik haliyle dikkat çekti.

05.05.2020 19:37 - Son Güncelleme: 05.05.2020 20:10
Pınar Altuğ ile EDHO oyuncusundan şoke eden fotoğraf! 'Jigolo' yorumu yapan takipçiyi ti'ye aldılar

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman acımasız eleştirilere maruz kalan Pınar Altuğ'a bir takipçisi sosyal medya hesabından, "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?" şeklinde çirkin bir yorumda bulundu.

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Pınar Altuğ ile EDHO oyuncusundan şoke eden fotoğraf! 'Jigolo' yorumu yapan takipçiyi ti'ye aldılar

45 yaşındaki Pınar Altuğ, söz konusu yorumu yapan kişinin fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden düşünceli surat emojisi ile paylaştı.

Pınar Altuğ ile EDHO oyuncusundan şoke eden fotoğraf! 'Jigolo' yorumu yapan takipçiyi ti'ye aldılar

Fotoğrafa bir de, "Ne desem bilemedim" notu yazan Pınar Altuğ'a, EDHO oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu'dan destek geldi.

Pınar Altuğ ile EDHO oyuncusundan şoke eden fotoğraf! 'Jigolo' yorumu yapan takipçiyi ti'ye aldılar

Yasemin Sakallıoğlu eski halini, "Bu da sarışın halim. Ben bu fotoğraftaki duruşumu geçen gün Pınar Altuğ'un paylaştığı kadına benzetiyorum. Öyle bir durduk yere millete sataşıp sonra pişman olma psikolojisi var bu tipimde" notuyla takipçileriyla paylaştı.

Pınar Altuğ ile EDHO oyuncusundan şoke eden fotoğraf! 'Jigolo' yorumu yapan takipçiyi ti'ye aldılar

Sakallıoğlu'nun ti'ye alan aynı zamanda oyuncu arkadaşına destek olan bu paylaşımı gören Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ, aynı fotoğrafı kendi profilinde yayınladı.

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