NADİDEN SULTAN KİMDİR?

Nadide Sultan Yonat, ya da bilinen adıyla Nadide Sultan, 15 Kasım 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Konya'lıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, yüksek lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünde tamamlamıştır.

Lise yıllarında Üsküdar Musiki Cemiyetine devam eden, ardından da Marmara Musiki Cemiyeti ve kanun derslerine devam eden Nadide Sultan, liseden sonra kurdukları müzik grubu ile, değişik mekanlarda şarkı söylemiş, Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sibel Can, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek gibi sanatçılara da vokal yapmıştır.

Bugüne kadar yedi albümü bulunan sanatçı ayrıca Çifte Bela ve Yapma Diyorum adlı televizyon dizilerinde oynamış, Ispanaktan Nağmeler adlı sinema filminde ve Bodrum Hakimi TV filminde rol almıştır. Ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile 16 Ağustos 2014'te evlenen Nadide Sultan'ın bu evlilikten Kaan isimli bir oğlu vardır.