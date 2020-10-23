Çok mutlu oldukları bilinen çift, iddiaya göre ailelerinin de onayını aldı. Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesi Seyhan ve babası Hakan Yıldırım'ın, Hadise ile Kaan'ın bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istedikleri ileri sürülüyor.