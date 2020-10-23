Ocak ayından bu yana aşk yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım evlilik kararı aldığı iddia edildi. İddiaya göre; yılın en sürpriz aşkına imza atan Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden güzel haberler var. Hadise ve Kaan Yıldırım önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başladı. 9 aydır birlikte olan Hadise ve Kaan Yıldırım, temmuzda sosyal medyadan birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti.
Çok mutlu oldukları bilinen çift, iddiaya göre ailelerinin de onayını aldı. Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesi Seyhan ve babası Hakan Yıldırım'ın, Hadise ile Kaan'ın bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istedikleri ileri sürülüyor.
Evlilik haberi ile gündeme gelen Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yaptığı paylaşımla da adından söz ettirdi. Yalnızca bunlarla kalmayan başarılı şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.
Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten Kaan Yıldırım, Instagram hesabından Hadise'yle samimi bir pozunu paylaşarak "İyi ki doğdun" notunu ekledi. Sevgilisinin paylaşımını kendi Instagram hikayesinde paylaşan Hadise ise beyaz ve siyah kalp emojisi koydu.
Ardından aşık şarkıcı, sevgilisi ile benzer bir fotoğrafı paylaşarak, 'Aşksın sen' notunu yazdı. İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikilinin önümüzdeki yaz nikah masasına oturacakları iddia ediliyor. Romantik düğünden kareler ise hayranları tarafından şimdiden merak ediliyor.
Doğum günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Hadise Açıkgöz'ü yeni yaşında ekip ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Fotoğraflarda Kaan Yıldırım'dan sonra en dikkat çeken isim ise, Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olan oyuncu Seda Bakan oldu.
Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bakan, geçtiğimiz temmuz ayında ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla kenara sıkıştı. Oyuncu, taze aşıklara çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi.
İkiliyi kendisinin tanıştırdığı konusunda yorum yapmak istemeyen ama sözlerini seçemeyerek adeta iddiaları doğrulayan Seda Bakan, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evlilik yolundaki adımları hakkında da konuştu.
"TAVSİYE EDİYORUM"
"İnsanlar bir şekilde yuva kurmak istiyorlarsa kursunlar, tavsiye ediyorum" diyen Bakan, "Ben evlendim, çocuğumu da kucağıma aldım. Evlilikte keramet var" diyerek ikiliye mesaj gönderdi.
HADİSE'NİN DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFLARI...