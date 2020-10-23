TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Cengiz Coşkun'un bu sezon Kuruluş Osman'da yer alması izleyicilerin en büyük isteklerinden birisiydi. Herkes diziye katılmasını bekliyordu ancak yapılan son açıklama herkesi şaşırttı. Cengiz Coşkun'un Acun Ilıcalı'nın kurduğu ve 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan dijital platform Exxen'de yer alacak bir projede Doğu'nun Fatihi Osmanlı'nın 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatını konu alan bir dizide rol alacağı ve dizide padişah Yavuz Sultan Selim'i canlandıracağı konuşuluyor.

CİHAN PADİŞAHI YAVUZ SULTAN SELİM'İ OYNAYACAK!

1 Ocak tarihinde Exxen yayına başlayacağı duyurulan Exxen platformu için bomba bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın kurduğu platformda Cengiz Coşkun Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.