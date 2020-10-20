Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım 22 yıl önce meğer Fatih Terim ile... İşte Kaan Yıldırım'ın çocukluğu
Şarkıcı Hadise ile doludizgin aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın çocukluğu merak konusu oldu. 22 yıl önce Fatih Terim ile fotoğrafı olan Kaan Yıldırım'ın eski halini görenler, 'Hala aynı yakışıklılıkta' diyor. İşte 33 yaşındaki kaan Yıldırım ve Fatih Terim'in 22 yıl önceki buluşmasından dikkat çeken fotoğraf ve ünlülerin çocukluk halleri...
20.10.2020 09:47
- Son Güncelleme: 20.10.2020 10:23
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