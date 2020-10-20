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Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım 22 yıl önce meğer Fatih Terim ile... İşte Kaan Yıldırım'ın çocukluğu

Şarkıcı Hadise ile doludizgin aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın çocukluğu merak konusu oldu. 22 yıl önce Fatih Terim ile fotoğrafı olan Kaan Yıldırım'ın eski halini görenler, 'Hala aynı yakışıklılıkta' diyor. İşte 33 yaşındaki kaan Yıldırım ve Fatih Terim'in 22 yıl önceki buluşmasından dikkat çeken fotoğraf ve ünlülerin çocukluk halleri...

20.10.2020 09:47 - Son Güncelleme: 20.10.2020 10:23
Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım 22 yıl önce meğer Fatih Terim ile... İşte Kaan Yıldırım'ın çocukluğu

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile 1997 yılında fotoğraf çekilen Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali karakterine hayat veren oyuncu Kaan Yıldırım, çocukluğu ile dikkat çekti. İşte Kaan Yıldırım ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...

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Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım 22 yıl önce meğer Fatih Terim ile... İşte Kaan Yıldırım'ın çocukluğu

YASEMİN KAY ALLEN

Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım 22 yıl önce meğer Fatih Terim ile... İşte Kaan Yıldırım'ın çocukluğu
Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım 22 yıl önce meğer Fatih Terim ile... İşte Kaan Yıldırım'ın çocukluğu

EDA ECE

Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım 22 yıl önce meğer Fatih Terim ile... İşte Kaan Yıldırım'ın çocukluğu
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