Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım 22 yıl önce meğer Fatih Terim ile... İşte Kaan Yıldırım'ın çocukluğu

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile 1997 yılında fotoğraf çekilen Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali karakterine hayat veren oyuncu Kaan Yıldırım, çocukluğu ile dikkat çekti. İşte Kaan Yıldırım ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...