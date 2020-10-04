Hadise Eurovision yıllarındaki haliyle sosyal medya gündeminde! O zamanlar 24 yaşındaydı...

"ÇOK GURURLUYUM, HEDEFİME ULAŞTIM"

Yarışmayı Olimpinski spor salonunda 22 bin seyirci izledi. Üçüncü kez birinciliği kazanan Norveç, Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde en yüksek puanı alarak birinci olan ülke oldu. Hadise, yarışmanın yapıldığı solandan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Ben her zaman ilk 5 demiştim ve 4. olduk. Çok gururluyum, hedefime ulaştım. Ben hiç bir zaman birinciliğe oynamadım. Çünkü final grubu çok güçlüydü. Birinci olmak isterdim, ama hiçbir zaman birincilik için mücadele etmedim. Herkes benden birincilik isterken, ben hep ilk beşe girmeyi düşündüm ve bunun için de dua ettim. Allah da benim dualarımı kabul etti. Allaha şükrediyorum"