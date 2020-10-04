Hadise Eurovision yıllarındaki haliyle sosyal medya gündeminde! O zamanlar 24 yaşındaydı...
Hadise Instagram'dan yaptığı paylaşım sonrası sosyal medya gündeminde yerini aldı. 2009'da 54'üncü kez düzenlenen Eurovision'da "Düm Tek Tek" şarkısıyla 177 puan alarak 4'üncü olan Hadise, yarışmadan bir karesini, "Eylül ayında Eurovision'un YouTube sayfasında 'Düm Tek Tek' en çok izlenen üçüncü video olmuş!" notuyla paylaştı. O zamanlar 24 yaşında olan Hadise'nin gençliği sosyal medyanı konuşulanları arasına girdi. İşte 34 yaşındaki Hadise başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan 54'ncü Eurovision Şarkı Yarışması'nı Norveç'i temsil eden Belarus doğumlu Alexander Rybak, "Peri Masalı' adlı şarkısıyla kazandı. İzlanda 218 puanla ikinci, Azerbaycan 207 puanla üçüncü olurken, 18'inci sırada sahneye çıkan temsilcimiz Hadise de "Düm Tek Tek" adlı şarkısıyla 177 puan alarak 4'üncü oldu.
"ÇOK GURURLUYUM, HEDEFİME ULAŞTIM"
Yarışmayı Olimpinski spor salonunda 22 bin seyirci izledi. Üçüncü kez birinciliği kazanan Norveç, Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde en yüksek puanı alarak birinci olan ülke oldu. Hadise, yarışmanın yapıldığı solandan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Ben her zaman ilk 5 demiştim ve 4. olduk. Çok gururluyum, hedefime ulaştım. Ben hiç bir zaman birinciliğe oynamadım. Çünkü final grubu çok güçlüydü. Birinci olmak isterdim, ama hiçbir zaman birincilik için mücadele etmedim. Herkes benden birincilik isterken, ben hep ilk beşe girmeyi düşündüm ve bunun için de dua ettim. Allah da benim dualarımı kabul etti. Allaha şükrediyorum"