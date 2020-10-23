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Hadise'nin yeni yaş gününde Kaan Yıldırım'dan büyük sürpriz! Evleniyorlar...

Hadise yeni yaş gününde sevgilisi Kaan Yıldırım'ın paylaşımıyla dikkat çekti. Yine bir siyah beyaz fotoğrafla karşımıza çıkan Hadise ile Kaan Yıldırım'ın fotoğrafı gündemde yer alırken, ortaya atılan bir iddia ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı. Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlığına başladı. İddiaya göre çift romantik bir düğün istiyor. Önümüzdeki yaz için plan yapan Hadise ve Kaan Yıldırım, müstakil ev arayışına bile girdi. Peki yeni yaş gününde evlilik haberleriyle dikkat çeken Hadise kaç yaşında?

23.10.2020 09:05 - Son Güncelleme: 23.10.2020 09:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





