Hadise'nin yeni yaş gününde Kaan Yıldırım'dan büyük sürpriz! Evleniyorlar...
Hadise yeni yaş gününde sevgilisi Kaan Yıldırım'ın paylaşımıyla dikkat çekti. Yine bir siyah beyaz fotoğrafla karşımıza çıkan Hadise ile Kaan Yıldırım'ın fotoğrafı gündemde yer alırken, ortaya atılan bir iddia ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı. Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlığına başladı. İddiaya göre çift romantik bir düğün istiyor. Önümüzdeki yaz için plan yapan Hadise ve Kaan Yıldırım, müstakil ev arayışına bile girdi. Peki yeni yaş gününde evlilik haberleriyle dikkat çeken Hadise kaç yaşında?
23.10.2020 09:05
- Son Güncelleme: 23.10.2020 09:09
Ocak ayından bu yana aşk yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı. Önceki gün yeni yaşını kutlayan Hadise'ye sevgilisi Kaan Yıldırım'dan bir jest geldi ve ünlü şarkıcı ile fotoğrafını paylaşarak, 'İyi ki doğdun' yazdı.
Sevgilisinin yanında mutluluğuyla dikkat çeken Hadise ise sevgilisinin paylaştığı fotoğrafı siyah beyaz kalplerle takipçilerine sundu.
HADİSE NE ZAMAN EVLENİYOR?
Hürriyet'in haberine göre; yılın en sürpriz aşkına imza atan Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden güzel haberler var. Hadise ve Kaan Yıldırım önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başladı.
Ocak ayından bu yana birlikte olan sevgililer, temmuzda sosyal medyadan birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti.Çok mutlu olan çift, ailelerinin de onayını almış.
KAAN'IN ANNE BABASI ÇOKTAN 'KIZIM' DEMEYE BAŞLADI
Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesiyle babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş. Peki, önceki gün yeni yaşını kutlayan Hadise kaç yaşında?