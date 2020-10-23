Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.