Hercai Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve dizinin genç yetenekleri Reyyan ile Miran karakterine hayat veren Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün oyunculuğu izleyiciden tam puan aldı. İntikamdan doğan imkansız aşkı konu alan dizinin son bölümünde nefes kesen anlara şahit olundu. Peki Hercai yeni bölümde neler olacak?
Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Ahmet Kayakesen (Harun), Zuhal Yalçın (Asiye) gibi başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan Hercai yeni bölümde neler yaşanacak?
Azize Aslanbey Hercai yeni bölümün en çok konuşulan ismi olacak! Azize Aslanbey'in feryadı, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.
HERCAİ 44. YENİ BÖLÜMDE AZİZE'YE NE OLACAK?
Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran'ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran'ı kıyaya çıkarır ancak Miran'ın durumu kritiktir.
Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar. Miran'ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünür.
Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşine düşer. Aslan, Azize'yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra'yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.
AYDA AKSEL - AZİZE ASLANBEY HAYATI?
Ayda Aksel 31 Ekim 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalıştı. ''Diyalog"da ders verdi.
Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.