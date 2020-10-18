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Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddia edilen Hadise'den üzücü haber! Instagram hesabından duyurdu...

Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, 2020'nin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında. Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeğine olan düşkünlüğünü bilmeyen yok. Yıldırım ile aşkının sembolü haline gelen Benek bebeğe sosyal medya hesabı açan Hadise, paylaştığı fotoğrafla hesabın kapandığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde 'Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı' iddialarına Benek'in yatarken çekilen fotoğrafına yazdığı, "Yalan haberleri okudukça ben" notuyla yanıt veren Hadise bu kez de, "Hesabımızın yeniden açılmasını beklerken biz" notuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Benek bebekle paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı yönünde çıkan iddialara böylece bir kez dha yanıt vermiş oldu. Yaşadığı aşkla hayatının değiştiği iddia edilen Hadise kaç yaşında?

18.10.2020 17:50 - Son Güncelleme: 18.10.2020 18:08
Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddia edilen Hadise'den üzücü haber! Instagram hesabından duyurdu...

BENEK BEBEĞİN HESABI YİNE KAPANDI!

Hadise Instagram hesabından Benek Yıldırım'ın hesabının kapandığını, "Hesabımızın yeniden açılmasını beklerken biz" notuyla paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

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Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddia edilen Hadise'den üzücü haber! Instagram hesabından duyurdu...

Hadise, Benek'li paylaşımıyla, yakın zamanda hakkında çıkan 'Kaan Yıldırım ile ayrıldı' iddialarına da bir kez daha yanıt vermiş oldu.

Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddia edilen Hadise'den üzücü haber! Instagram hesabından duyurdu...

Geçtiğimiz aylarda da aynı sorunu yaşayan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrıldığı yönündeki iddialarla gündemden düşmüyor. Başarılı şarkıcı ise sosyal medya hesabından ayrılık iddialarına, çok sevdiği Benek ile yanıt veriyor. Peki, yaşadığı aşkla giyiminden yüzündeki gülümsemesine kadar tüm hayatı değişen Hadise kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddia edilen Hadise'den üzücü haber! Instagram hesabından duyurdu...

EMİR SARIGÜL

1981

Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddia edilen Hadise'den üzücü haber! Instagram hesabından duyurdu...

GUPSE ÖZAY
30 Temmuz 1984

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