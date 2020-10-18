Haberler Galeri Magazin Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddia edilen Hadise'den üzücü haber! Instagram hesabından duyurdu...

Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddia edilen Hadise'den üzücü haber! Instagram hesabından duyurdu...

Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, 2020'nin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında. Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeğine olan düşkünlüğünü bilmeyen yok. Yıldırım ile aşkının sembolü haline gelen Benek bebeğe sosyal medya hesabı açan Hadise, paylaştığı fotoğrafla hesabın kapandığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde 'Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı' iddialarına Benek'in yatarken çekilen fotoğrafına yazdığı, "Yalan haberleri okudukça ben" notuyla yanıt veren Hadise bu kez de, "Hesabımızın yeniden açılmasını beklerken biz" notuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Benek bebekle paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı yönünde çıkan iddialara böylece bir kez dha yanıt vermiş oldu. Yaşadığı aşkla hayatının değiştiği iddia edilen Hadise kaç yaşında?

18.10.2020 17:50 - Son Güncelleme: 18.10.2020 18:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





