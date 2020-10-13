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Hadise'yi çıldırtacak yorum! Tuğba Ekinci, Kaan Yıldırım paylaşımıyla kafaları karıştırdı! "Eskiden sevgililer miydi?"

Tuğba Ekinci eski sevgilileri hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde epey meşhur. Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ekranda eski sevgililerime baktığımda 'Ben bunları nasıl beğenmişim' diye kendime hayret ediyorum" diyen Tuğba Ekinci Instgagram'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşarak yaptığı yorumla dikkat çekti. Kafaları karıştıran paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının aklına, 'Tuğba Ekinci ve Kaan Yıldırım eskiden sevgili miydi?' sorusunu getirdi. İşte Tuğba Ekinci'nin Kaan Yıldırım paylaşımı...

13.10.2020 14:19 - Son Güncelleme: 13.10.2020 14:53
Hadise'yi çıldırtacak yorum! Tuğba Ekinci Kaan Yıldırım paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Eskiden sevgililer miydi?

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ederken, açıklamalarıyla gündeme sık sık gelen Tuğba Ekinci'nin Instagram hesabından şoke eden bir paylaşım geldi. Ekinci'nin paylaşımı akıllara, 'Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım ile eskiden sevgili miydi?' sorusunu getirdi.

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Hadise'yi çıldırtacak yorum! Tuğba Ekinci Kaan Yıldırım paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Eskiden sevgililer miydi?

Tuğba Ekinci, birliktelikleri ile magazin gündeminden düşmeyen ikili hakkında, "Görevi Hadise'ye teslim ettim. Oğlan meşhur oldu" mesajını yazdı. Ekinci'nin, Instagram paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Hadise'yi çıldırtacak yorum! Tuğba Ekinci Kaan Yıldırım paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Eskiden sevgililer miydi?

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın Hadise ile üne kavuştuğunu iması, ünlü çiftin hayranlarını kızdırdı.

Hadise'yi çıldırtacak yorum! Tuğba Ekinci Kaan Yıldırım paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Eskiden sevgililer miydi?

Tuğba Ekinci ile Kaan Yıldırım eskiden sevgili olup olmadığı akıllarda soru işareti olarak yer almaya devam ediyor. Peki, ünlüler eskiden kimlerle birlikteydi? İşte ünlülerin eski aşkları...

Hadise'yi çıldırtacak yorum! Tuğba Ekinci Kaan Yıldırım paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Eskiden sevgililer miydi?

HANDE ERÇEL

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