Hadise'yi çıldırtacak yorum! Tuğba Ekinci, Kaan Yıldırım paylaşımıyla kafaları karıştırdı! "Eskiden sevgililer miydi?"
Tuğba Ekinci eski sevgilileri hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde epey meşhur. Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ekranda eski sevgililerime baktığımda 'Ben bunları nasıl beğenmişim' diye kendime hayret ediyorum" diyen Tuğba Ekinci Instgagram'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşarak yaptığı yorumla dikkat çekti. Kafaları karıştıran paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının aklına, 'Tuğba Ekinci ve Kaan Yıldırım eskiden sevgili miydi?' sorusunu getirdi. İşte Tuğba Ekinci'nin Kaan Yıldırım paylaşımı...
13.10.2020 14:19
- Son Güncelleme: 13.10.2020 14:53
DİĞER GALERİLER