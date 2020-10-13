Hadise'yi çıldırtacak yorum! Tuğba Ekinci, Kaan Yıldırım paylaşımıyla kafaları karıştırdı! "Eskiden sevgililer miydi?"

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ederken, açıklamalarıyla gündeme sık sık gelen Tuğba Ekinci'nin Instagram hesabından şoke eden bir paylaşım geldi. Ekinci'nin paylaşımı akıllara, 'Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım ile eskiden sevgili miydi?' sorusunu getirdi.