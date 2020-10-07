Kuruluş Osman 28. bölüm izle! Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman kısa bir sürenin ardından yeni sezonuyla seyircisiyle buluştu. Yeni bölümde Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis ediyor. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya karar veriyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm izle seçeneği...

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KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Türk ordusu nizam kurar!"

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir.