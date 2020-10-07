KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

Kayra Şenocak 25 Haziran 1978 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Karadenzili olan Kayra Şenocak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kayra Şenocak, 1998 yılında yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde Bilal karakteri ile televizyon dünyasına adım atmıştır.

1998 yılında öğretmen Verda Şenocak ile evlenen Kayra Şenocak üç yıl sonra 2001 yılında eşinden boşanmıştır. Mert adında bir oğlu vardır. 2006 yılında oyuncu Ebru Karanfilci ile nişanladıktan sonra 2007 yılı sonlarına doğru ayrılmışlardır.

Bir dönem Show Tv ekranlarında Şans Kapıyı Çalınca adlı yarışmayı Seray Sever ile birlikte sunmuştur. En son Filinta dizisinde Hasan karakterini canlandıran Kayra Şenocak, bugüne kadar Filinta bir Osmanlı polisiyesi, Abbas'ın Melekleri, Arka Sokaklar, Sıkıysa yakala, İnsan Aldandı, Parmaklıklar Ardında, Sudan Sebepler, Pulsar, Doludizgin Yıllar, Mert ile Gert, Aman annem görmesin, Eksik Etek, Gönül Salıncağı, Sevda Çiçeği, Yağmurdan Sonra, Binbir Gece, Gözyaşı Çetesi, Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Omuz Omuza, Yarım Elma, Pilli Bebek, Ona bakma bana bak, Kuzenlerim, Hayal kurma oyunları, Aynalı Tahir, Ah Bir Zengin Olsam, Kaygısızlar ve Böyle mi olacaktı adlı filmlerde ve dizilerde yer almıştır.

Şimdilerde ise TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Diriliş Ertuğrul adlı dizide Aktemur karakterine hayat vermekte olan Kayra Şenocak 1.75 metre boyunda, 90 kilo ve Yengeç burcudur.