Kuruluş Osman Demirci Davut kimdir, tarihte var mı sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamları ATV'de izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman'ın 28. bölümünde diziye pek çok isim katılıyor. Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden birisi de Ahmet Yenilmez oldu. Usta oyuncunun Demirci Davut'u canlandıracağı konuşuluyor. Peki, Ahmet Yenilmez kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN DEMİRCİ DAVUT KİMDİR?

Kuruluş Osman Demirci Davut hakkında tarihte herhangi bir bilgi yer almıyor. Dizide bu karakteri usta oyuncu Ahmet Yenilmez canlandırıyor.