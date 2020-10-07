Kuruluş Osman Demirci Davut kimdir, tarihte var mı sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamları ATV'de izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman'ın 28. bölümünde diziye pek çok isim katılıyor. Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden birisi de Ahmet Yenilmez oldu. Usta oyuncunun Demirci Davut'u canlandıracağı konuşuluyor. Peki, Ahmet Yenilmez kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN DEMİRCİ DAVUT KİMDİR?
Kuruluş Osman Demirci Davut hakkında tarihte herhangi bir bilgi yer almıyor. Dizide bu karakteri usta oyuncu Ahmet Yenilmez canlandırıyor.
AHMET YENİLMEZ KİMDİR?
Ahmet Yenilmez, 20 Aralık 1966 tarihinde Ordu'da dünyaya geldi. İlkokulu köyde, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
Tiyatroya olan ilgisi üniversite yıllarına dayanmaktadır. İlk olarak 1978 yılında Ordu Belediyesine ait Karadeniz Tiyatrosu Deneme Sahnesinde tiyatroya başladı.
1983 yılında düzenlenen Karadeniz Bölgesi Tiyatro Festivalinde Cevat Fehmi Başkut'un "Ölen Hangisi" adlı oyununda gösterdiği performansla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.
Çalışmalarına devam ederken, 1985 yılında, daha sonra Hasret Sahnesi bünyesine girecek olan, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Kolu'nu kurdu. 1998 yılında da Sarıyer Belediye Tiyatrosu'nu kurdu. 1987 yılında profesyonel tiyatrocu olarak "Yusuf Yüzlüler" adlı oyunu yönetip oynadı.
1992'de "Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri" adlı oyunu, 1996'da "Medeniyetinizden İstifa Ediyorum" adlı oyunu yönetip oynadı. 1999'da kendi yazıp oynadığı "Milenyum Eşiğinde Türkiye" isimli tek kişilik oyunu sahneledi.
1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı, 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muammer Karaca Tiyatrosu Müdürlüğü görevlerini yürüttü.
1998 yılında unutulmaz diziler arasına girecek olan "Deli Yürek" adlı dizi yayın hayatına başladı. Bu dizide "Sabri" tiplemesiyle adından sıkça söz ettirmeye başladı. Daha sonra dönem dizilerinin ardı geldi. Deli Yürek'ten sonra "Ekmek Teknesi, Aynalı Tahir, Acı Hayat" gibi döneme damgasını vurmuş dizilerde rol aldı.
2003 yılından beri hayran kitlesinin karşısında olan "Kurtlar Vadisi Pusu" adlı dizinin 2015 yılı itibariyle kadrosuna katıldı.
KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Türk ordusu nizam kurar!"
Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?