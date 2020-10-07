Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için heyecan dolu geri sayım başladı ve bu akşam yeni maceralarıyla ATV ekranlarda yayınlanacak olan Kuruluş Osman'da Lena karakterini kim canlandıracak? Tarihte Lena karakterinin olup olmadığı merak edilen ve araştırılanlar arasında yer alıyor. Lena'yı oynayan Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Sorularının merak edilen yanıtını derledik.
SERAY KAYA KİMDİR?
Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. FOX TV' de yayımlanan Kadın dizisindeki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.
KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Türk ordusu nizam kurar!"
Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?