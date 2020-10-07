Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanan bölümündeki gelişmeler heyecan takip edildi. Son bölümde Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle alplerini bir araya topladı. Bölümün sona ermesiyle birlikte Kuruluş Osman 29. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusunun yanıtı merak ediliyor.

KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Türk ordusu nizam kurar!"

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir.